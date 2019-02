Benedetta Mazza è già proiettata all’estate, poche ore fa ha scelto di pubblicare una foto ‘estiva’ che la ritrae in spiaggia. Occhiali da sole e mare alle spalle, la sensuale bionda è sdraiata a pancia in giù e il focus dell’obiettivo fotografico è tutto su glutei e cosce messi in bella vista. “Il Mio Regno per una giornata al mare come questa 😂🙈🌊 Oggi chi non vorrebbe starsene qui?? 🐠😝❤️ Tutti al mare !Tutti al mare !”, questa la didascalia allo scatto hot che ha raccolto oltre 30mila like.

In virtù della sua recente partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip, la Mazza sta vivendo un nuovo momento di popolarità, complice anche la liaison intrapresa dentro la Casa più spiata d’Italia con il modello Stefano Sala. Tra loro c’è stato del tenero ma, a reality finito, non è nata – come invece in tanti speravano – una vera love story. Sì, Sala ha lasciato la sua fidanzata super modella Dasha, con Benedetta la stretta e tenera amicizia va avanti a gonfie vele ma, per il momento, nulla più. L’occhio del gossip tuttavia non li molla un attimo in attesa che tra i due nasca una vera e propria relazione sentimentale. Chissà…

C’è infatti chi è pronto a scommettere che i due ex giefffini siano segretamente fidanzati ma che per ora non vogliano uscire allo scoperto per evitare i riflettori mediatici. Entrambi sono piuttosto attivi sui social e non è la prima volta che hanno disseminato indizi sulla propria vita privata ed amicizia. Stefano ha cercato di far funzionare la relazione con Dasha, ma ormai qualcosa tra loro si era rotto irreversibilmente. In silenzio, Benedetta ha atteso … ora lei e Stefano sono molto vicini. La sexy gieffina è sibillina su Instagram, gioca sul ‘dico e non dico’, alimentando oltremodo la curiosità dei fan i quali, ad esempio, si sono chiesti cosa intendesse comunicare pubblicando di recente questa frase: “Ogni minuto che passa è un’occasione per rivoluzionare tutto completamente …”. Si riferiva alla sua vita e a quella di Stefano Sala?