Bella Thorne, all’anagrafe Annabella Avery Thorne (Pembroke Pines, 8 ottobre 1997), è un’attrice e cantante statunitense. È conosciuta principalmente per aver interpretato Cece Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo e Paige Townsen nella serie teen dramaFamous in Love. Qui in Italia è nota per la maggiore per essere la fidanzata di Benjamin Mascolo, il cantante appartenente al duo Benji e Fede. Inoltre è apparsa in pellicole come Insieme per forza, L’A.S.S.O. nella manica, The Babysitter, Il sole a mezzanotte – Midnight Sun e Assassination Nation. È un personaggio davvero poliedrico e disinibito, per esempio ha appena debuttato come regista con il suo primo film porno, intitolato “Him and her”, per il sito Porn Hub.

Cosa è successo alla bella Bella?

Ma non è finita qui, perché pare che Bella Thorne, da sempre dichiaratasi pansessuale, sia invischiata in una relazione a tre (poliamorosa) composta da lei, Benji ed una terza ragazza. In effetti le piace definire il proprio concetto di storia d’amore come un qualcosa di condivisibile. Che vada quindi anche al di fuori della canonica coppia lui-lei, qualcosa che si possa estendere anche a terze parti. L’attrice ha davvero mille sfaccettature, e le piace condividere molto del suo privato, tramite i social, principalmente Instagram, con i suoi amati follower. Proprio ieri, per l’appunto, ha spaventato i propri fan, presentandosi su Instagram con il volto tumefatto da lividi e ferite, ma ecco cosa le è successo.

Bella Thorne proprio ieri, dicevamo, ha spaventato i propri fan, presentandosi su Instagram con il volto tumefatto da lividi e ferite, ecco cosa le è capitato. L’attrice e cantante ha solamente deciso di costruirsi un bel make-up per la festa di Halloween, che negli USA ricorreva proprio ieri, e che richiede un travestimento horror. Ecco spiegato allora il motivo dei lividi e delle ferite di Bella, fatti ad hoc solo per far spaventare gli altri invitati…! «Assumimi per il tuo trucco di Halloween», ha scritto Bella nella didascalia dello del post su Instagram, ottenendo subito un enorme riscontro tra like e commenti, tutti di fan impazziti per il suo spaventoso e riuscitissimo travestimento.