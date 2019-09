Bella Hadid e Naomi Campbell si spogliano per Calvin Klein

Partecipare a una campagna di Calvin Klein è un affare enorme per chiunque, anche se sei una top model o una pop star. Shawn Mendes ha recentemente accolto la sua prima campagna e si è messo a nudo per il marchio, e anche Justin Bieber e le sorelle Kardashian-Jenner hanno sfoggiato i loro Calvin in passato. La nuova campagna super fumosa del marchio, #MyCalvins IRL, include scatti di celebrità come Bella Hadid, la star di Euphoria Jacob Elordi, la top model Naomi Campbell e Diplo, tra gli altri. Fa caldo qui, o è solo questa campagna?

Calvin Klein come status symbol

I nuovi modelli hanno fatto il loro debutto in un video in bianco e nero girato da Bardia Zeinali, sfoggiando le loro mutande Calvin Klein mentre posano, ballano e ridono per la macchina fotografica. Il filmato in bianco e nero è intervallato da clip “IRL” delle modelle nelle loro case che mangiano popcorn, guardano film e vanno in giro indossando i loro indumenti intimi di Calvin Klein. “Rimuovere il filtro e vedere cosa succede IRL”, afferma il marchio. Le immagini fisse sono simili al video in quanto mostrano i modelli ripresi in bianco e nero, quindi in ambienti più personali e rilassati. Bella posa in studio e poi davanti a uno specchio, mentre Jacob viene visto spogliarsi per i suoi pantaloncini CK in uno spogliatoio. Diplo si mette sottosopra in comode felpe di Calvin Klein e la star del calcio Odell Beckham, Jr. prende un selfie allo specchio. La campagna si basa sul sentirsi a proprio agio nella propria pelle e, ovviamente, nella propria biancheria intima preferita.

#MyCalvins IRL

Mentre Bella ha già posato per Calvin, questa è la prima campagna di Naomi per il marchio. È un risultato piuttosto importante per Jacob, che è entusiasta del successo di Euphoria e si presenta come una giovane stella. La campagna #MyCalvins IRL presenta anche una maggiore diversità rispetto a quanto abbiamo visto in passato da Calvin Klein; ad esempio, il musicista Beth Ditto, che è di taglia grande, viene mostrato mentre indossa un reggiseno di pizzo nero. La campagna dà vita alla prospettiva giocosa e pura del sexy; una che incoraggia l’espressione personale e sottolinea l’idea che il sexy è uno stato d’animo, ha dichiarato il marchio nel loro comunicato stampa sulla campagna, come riportato da Fashionista. Puoi vedere molte delle foto su Instagram del marchio, ma ti avverto: potrebbero tentarti di uscire e acquistare la tua coppia di Calvins APPENA POSSIBILE per il tuo momento IRL #MyCalvins.