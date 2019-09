Il tailleur diventa protagonista della stagione autunnale 2019, anche le Star non possono fare a meno di indossarlo. A confermacelo è la top model Bella Hadid, che in occasione della sfilata Savage X Fenty, sfoggia uno di colore verde scuro.

Un po’ di storia…

Il tailleur torna più forte di prima per la stagione fredda, questo semplice termine che deriva dal francese e significa “sarto” (agli esordi della sua storia il tailleur veniva confezionato solo da sarti per uomo) e trova il suo equivalente inglese nell’espressione Lady’s suit, ci si riferisce ad un completo da donna composto da giacca e gonna o giacca e pantalone coordinati e talvolta da tubino e giacca. Dalla fine dell’XIX secolo la storia del tailleur subì un cambiamento importante e questo capo d’abbigliamento non fu più considerato adatto unicamente ad occasioni informali e divenne un vero simbolo di emancipazione femminile. Nel 1917 fu la stilista francese Coco Chanel creò, attraverso il jersey, una sua collezione di moda il tailleur in versione aderente, che divenne celebre nel mondo. Non possiamo fare a meno di averlo nel nostro guardaroba.

Mai più senza…

È la settimana delle moda di New York ha confermarci che il tailleur è il capo must have dell’autunno 2019. Bella Hadid ,ormai super bionda, si è goduta in front row lo spettacolo della sfilata Savage X Fenty di Rihanna insieme alla sorella Gigi Hadid, Cara Delevingne e Joan Smalls. Per l’occasione, la top model ha indossato un tailleur pantalone elegante di un profondo verde smeraldo con dettagli satinati come il reverse e le bande laterali sui pantaloni. Un look che racchiude tutto quello che c’è da sapere per le prossime tendenze di stagione, attenzione anche al colore, il verde scuro non deve mancare nel nostro guardaroba.