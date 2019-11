Il chin bob è un taglio facile da portare e da gestire ed è la scelta di tantissime celebrità che hanno puntato tutto sul hair look. La top model, Bella Hadid, decide di tagliare nuovamente i capelli: un caschetto pari ad altezza mento che reinterpreta il bob anni ’90.

Star system

Da Jennifer Lopez a Karlie Kloss, il chin bob sta conquistando lo star system. L’ultima a cedere al taglio anni ’90 è la top model Bella Hadid, altro non è che il caschetto che arriva fino al mento. Si aggiudica il primo posto fra le tendenze beauty che ricorderemo in questo 2019. Sempre in cima alle ricerche, sempre il più condiviso, sempre il look da cui molte star si lasciano tentare. Una lunghezza che “risolleva” otticamente volti magri e allungati, mentre, al contrario, deve essere calibrato con attenzione sui volti tondi, perché tende ad accentuarne le dimensioni.

Come portarlo

La top model, Bella Hadid ha optato per un chin bob classico, ma sappiamo che ci sono altri modi, per portare questo fantastico taglio anni ’90. L’accoppiata vincente è, ovviamente, con la frangia. Questa stagione si porta corta, provatela in versione frastagliata per un look punk. Questo taglio di capelli non è off-limits neppure per i capelli mossi, anche in versione undone e infine con effetto voluminoso sulla nuca dal sapore rétro, ma reso più attuale dal taglio a caschetto con punte pari.