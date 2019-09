Bella Hadid mostra il suo nuovo colore di capelli su Instagram

Bella Hadid continua a diventare sempre più bionda. La modella ha sfoggiato i suoi capelli chiari su Instagram questo fine settimana, con un selfie casual mentre faceva una faccia buffa e dava un bacino alla telecamera. Nella foto, Bella è vista sdraiata su un mare di cuscini con i suoi lunghi capelli biondo miele che le ricadono sulle spalle. La foto è stata pubblicata senza didascalia, perché a volte un post di Instagram dice semplicemente tutto.

Mentre Bella è stata spesso associata ai suoi capelli super castani, il biondo è in realtà il colore naturale della modella. Nel 2016, Bella ha spiegato ad Allure che ha iniziato a tingersi i capelli castani per distinguersi da sua sorella Gigi. «Ho solo una personalità più oscura rispetto a Gigi», ha detto in quel momento, durante l’intervista. «Io e mia sorella ci distinguiamo perché una è bionda e l’altra è bruna, è una buona separazione.» L’ultimo post di Bella arriva pochi giorni dopo che si sono sparse le voci che lei e The Weeknd si fossero lasciati (di nuovo).

Beh, d’altronde si sa che quando una donna cambia i propri capelli stia cambiando anche uomo. Mentre nessuna delle celebrità ha affrontato a tu per tu le voci, una fonte ha spifferato a E! notizie secondo cui «si trovano in posti diversi in questo momento, fisicamente e mentalmente. Bella si sta preparando per i suoi impegni per la settimana della moda e Abel sta lavorando alla sua musica e al suo debutto come attore.» La fonte di E! ha aggiunto che potrebbe esserci ancora speranza per la coppia, poiché «sperano di tornare insieme a un certo punto ma per ora si stanno concentrando su se stessi e sui loro progetti».