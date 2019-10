La sezione aurea è una costante matematica usata nei secoli dagli artisti, per “definire la bellezza”. Secondo il mondo del fashion system, ad avvicinarsi maggiormente alla perfezione è la top model Bella Hadid. La media dei vari elementi che lo compongono, la avvicinano al canone 94,35 per cento.

Bella di nome e di fatto

Bella Hadid, non a caso è la stata eletta la più bella del mondo. Non si tratta solo di gusti, ma bensì di calcoli matematici. Secondo la sezione aurea, la top model ha un viso perfetto, a confermarcelo è stato un chirurgo londinese, che ha passato mesi e mesi a studiare i volti delle donne famose e a calcolarne la percentuale di perfezione. il volto di Bella Hadid si avvicina per il 94,35 per cento a quella proporzione perfetta La fronte, gli occhi, il mento (in particolare), le labbra sono equamente distanti e dritti. Insomma, sembra proprio che Bella abbia rubato il podio a sua sorella Gigi.

Donne perfette

Ad avvicinarsi a canoni di bellezza calcolati secondo la sezione aurea, non c’è solo Bella Hadid. Subito al secondo posto troviamo la pop star Beyoncé con il 92,44 per cento, a seguire gli occhi di Scarlett Johansson 99,9 per cento. Le labbra e le sopracciglia di Cara Delevingne rispettivamente il 98,5 e il 94 per cento. Se come si suol dire la matematica non è un’opinione, non ci resta che accettare.