Incredibile, ma vero, come due top model di epoche differenti si possano somigliare così tanto. Stiamo parlando della bellissima Carla Bruni e dell’altrettanto bella, Bella Hadid. ‘’ With my (slightly younger) sister’’ così scrive l’ex top anni ’90, in una foto postata ieri su Instagram in occasione dell’evento di Dior.

Carla e Bella, due gocce d’acqua

A notare la somiglianza tra le due top model è stata Naomi Campell durante il gala di beneficenza Fashion For Relief, l’anno scorso. Un selfie scattato dall’ex modella italiana ha immortalato l’incredibile somiglianza con Bella Hadid, e la frase nel post su Instagram ha scatenato l’ironia sui social.“Ho una figlia segreta?”, scrive in maniera scherzosa la première dame riferendosi alla super modella di appena 22 anni.

Bella e Carla

Il particolare era stato notato da fan e follower anche in precedenza, quando la make up artist Bobbi Brown ha postato una foto throwback, del passato, su Instagram, mentre truccava la Bruni. La posa, l’angolatura e il volto sembravano davvero la fotocopia di una foto recente di Bella Hadid.

Stesso profilo, stesse labbra, stesso colore degli occhi. Anche durante gli scatti Bella Hadid sembra ricordare in tutto e per tutto lo stile della bellissima top model italiana Carla Bruni.

Fonte di ispirazione

Bella Hadid non ha mai nascosto di amare lo stile di Carla Bruni e di considerarla da tempo una vera e propria fonte di ispirazione. Qualche mese fa la giovane top model aveva postato su Instagram Stories un omaggio alla collega, che ha avviato anche una carriera da cantante. Proprio condividendo l’immagine dell‘ultimo album di Carla, French Touch, Bella ha scritto.“Questa donna è incredibile, sa fare tutto!!!! Ti amo Carla Bruni!”.

Le griffe

Stesso sguardo, stesso naso all’insù (sebbene pare che Bella Hadid se lo sia rifatto), stesse labbra turgide, stessi zigomi scolpiti. Per compensare le poche differenze di madre natura ci hanno pensato le griffe come Versace e Dior, che cercano di fare della giovanissima top model una mini copia di Carla Bruni.