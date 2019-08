Pronti o no, gli anni ’90 sono tornati. Mentre il revival 90210 di questa settimana sta inducendo sogni di voluminosi scoppi laterali e denim a vita alta, Bella Hadid ha abbracciato la sua giusta dose di dichiarazioni di moda e bellezza di ritorno al passato quest’estate. La top model ci svela come affrontare il caldo torrido con un’acconciatura super di tendenza.

Revival

Per una passeggiata domenicale al mercato dei fiori, la top model Bella Hadid, ha usato l’accessorio che, nella maggior parte dei casi, fa gridare all’orrore ma che, al contempo, è un immancabile alleato della comodità della beauty routine: stiamo parlando del mollettone. Conosciuto anche come pinza per capelli, molletta o ferma capelli, il mollettone è l’ideale per tenere a bada la chioma in modo facile e veloce. Non è la prima volta che Bella Hadid ha sfoggiato un accessorio per capelli retrò: in precedenza era uscita direttamente dalla passerella e sulla strada nelle creazioni di metallo argentato firmate Alexander Wang da $ 35. Spesso vediamo la top model su Instagram con i capelli raccolti da una clip a scatto o due.

Mollettone

È tornato anche il mollettone, che adesso si chiama in gergo tecnico“banana clip”. La notizia arriva direttamente da New York e per la precisione dalla sfilata Alexander Wang AI 2018/19. Sì, proprio quello in plastica e formato maxi utilizzato nei mitici Ninety. Guido Palau, l’hairstylist più visionario, si è divertito a rilanciarlo, parole sue, ma in versione più luxury e chiamandolo “banana clip”: non è in tartaruga né tantomeno colorato ma argento e logato Alexander Wang. Allora cosa stiamo aspettando? Per essere al passo con le tendenze 2019 non possiamo fare a meno di averlo nel nostro guardaroba estivo.