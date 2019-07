L’estate porta cambiamento e la top model Bella Hadid lo sa bene, pochi mesi fa aveva postato su Instagram una foto nella quale mostrava il suo nuovo colore di capelli biondo-ramato: “Back to dirty blonde, back to my roots!”, c’era scritto nella didascalia. Ma più il tempo passa e più la top model diventa bionda, vorrà imitare la sorella maggiore Gigi?

Bella Hadid ha deciso di tornare al suo colore naturale. La splendida 22enne ha condiviso due scatti sulle sue Instagram Stories, dove sfoggia una chioma biondissima nel backstage di un di servizio fotografico per Vogue Magazine. Si mostrò per la prima volta con un colore più chiaro, un biondo cenere, consigliatole da uno dei più importanti e famosi fotografi di moda contemporanea.

È stato definito tecnicamente il Dirty Blonde, una via di mezzo tra il biondo brillante e il castano chiaro, perfetto per chi da castana vuole passare al biondo, perché poco impegnativo e appariscente. Un vero passepartout lanciato anche dalle collezioni hair di quest’estate, in particolare dal brand Toni & Guy che proprio del Dirty Blonde ha fatto una tendenza, nella particolare sfumatura ispirata a quella skaters americani negli anni ‘60, che trascorrendo molte ore al sole, avevano una chioma bionda sbiadita.

Come Gigi

Anche Gigi Hadid si è lasciata contagiare dall’ultimo hair color trend, dal nome frizzante e dall’irresistibile tonalità caramello, il castano cream soda. La top model abbandona il super biondo per una tonalità più scura, viceversa sua sorella minore, Bella, abbandona la chioma castano scura per il biondo ramato. Sappiamo di certo che la nuova tendenza colore per capelli 2019 è una via di mezzo tra il biondo e il castano, con un tocco luminoso particolare, tra il caldo e il freddo, e per questo si adatta sia alle more che alle chiare, le sorelle Hadid confermano.