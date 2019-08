Belén Rodriguez e Stefano De Martino: amore consacrato e femminuccia in arrivo?!

Se ne dicono davvero tante su Belén Rodriguez (su Instagram @belenrodriguezreal). La showgirl e conduttrice argentina però non ne fa un problema e non bada alle critiche che fanno al suo lavoro e alla sua persona. Ultima polemica in ordine temporale è quella relativa a La notte delle taranta, show che ha condotto insieme al ritrovato marito Stefano De Martino. Ciò che però tiene alto il gossip sulla Rodriguez è quello che riguarda l’ipotetica gravidanza, e ora una foto sospetta sembra confermarla.

Da quando Belén e Stefano sono tornati insieme, i siti di gossip e le riviste non fanno altro che parlare del fatto che Belén possa essere di nuovo in dolce attesa, anche se ultimamente la coppia ne ha parlato apertamente in un’intervista e non ha fatto altro che alimentare la gioia dei loro fan, commentando il tutto con: “Work in progress“. Dunque, nel futuro della coppia ci sarà un altro bambino ma i social non smettono mai di stupire.

Belén e il gossip sulla gravidanza: la Rodriguez conferma con una foto?

Belén ha confermato di essere incinta? La foto postata su Instagram con il piccolo Santiago sta facendo scatenare i suoi followers. Sono tanti i fan che sono sicuri del fatto che la showgirl è incinta. Ovviamente noi non ne abbiamo la sicurezza e la foto in questione potrebbe essere un chiaro segnale da parte di Belén come a voler prendere in giro il gossip e far credere a tutti che stia aspettando una femminuccia. Nello scatto, si nota molto bene il nome di Penelope, anche se Belén ha sempre affermato che se avesse mai avuto una figlia l’avrebbe chiamata Talita.