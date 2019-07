“Indossare un abito concepito apposta per me da un maestro italiano della moda come Armani sarebbe già di per sé un evento meraviglioso. Farlo nella notte di @napoli2019, consegnando il nostro tricolore, rende il tutto veramente magico. Fiera di essere italiana”. Così Bebe Vio commenta l’esperienza della Universiade a Napoli sul suo account Instagram: durante la cerimonia al San Paolo entra il Tricolore e a portarlo è proprio lei.

Lei, l’amata pluri campionessa mondiale e paralimpica di scherma, icona di determinazione e positività. Che per l’occasione indossa un abito speciale come lei: disegnato su misura da Giorgio Armani per il brand Giorgio Armani Privé, come racconta il bozzetto che vedete di seguito in questa gallery.

Solo qualche settimana fa la campionessa aveva calcato la passerella della sfilata uomo Emporio Armani, posando assieme ad altri colleghi – come Alex Zanardi – assieme allo stilista a fine evento, con indosso i capi firmati EA7 Emporio Armani creati per la squadra italiana ai giochi olimpici e paralimpici di Tokyo 2020. Giorgio Armani vestirà la squadra italiana ai giochi olimpici e paralimpici di Tokyo 2020.

La collaborazione dello stilista con il Coni e con il Cip, il Comitato paralimpico italiano, è stata annunciata in occasione della presentazione della collezione Emporio Armani uomo per la prossima primavera estate. In passerella anche Bebe Vio e Alex Zanardi, insieme ad atleti olimpici e paralimpici delle diverse discipline con i capi firmati EA7 Emporio Armani creati appositamente per il podio.