Bebe Rexha è in vacanza a Puerto Rico e condivide la sua linea colorata di costumi da bagno sui social, usando come linea ufficiale e diretta l’Instagram. La stampa animalier è un’enorme tendenza per tutti i capi del 2019, ma lasciamo pure che sia Bebe a trovare lo stile più audace, in rosso brillante e super aderente. Tuttavia, non è solo il design del triangolo a due pezzi, o il suo forte impatto estetico. Bensì è la didascalia di Bebe su questo post che fa la differenza.

“Probabilmente avrei dovuto fare un photoshop rendendo piatta la mia pancia, probabilmente avrei dovuto ritoccare le mie gambe per farle sembrare più sottili. Probabilmente avrei dovuto aggiungermi cm per sembrare più alta ed allungare le mie gambe, ma non l’ho fatto. La società può davvero andare a farsi fot*ere. Ecco come appare una vera donna su Instagram senza photoshop”

Non è la prima volta che Bebe si rivolge alla diversità del corpo e agli standard del settore moda. Famosa per aver parlato dei designer che si sono rifiutati di vestirla per i Grammy e la sua enorme fama ha continuato a crescere, ed i fan a mostrare sostegno.

