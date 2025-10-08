Immerso nelle dolci colline senesi, Castel Monastero è un resort 5 stelle che nasce dalle mura di un antico monastero. Qui, Spa Monasterii è molto più che un centro benessere: è un santuario che fonde tradizione, natura e ricerca scientifica, offrendo esperienze rigeneranti per il corpo e la mente. Con una superficie di circa 1.500 mq, otto cabine per trattamenti, piscine interne (una ad alta densità salina), sauna finlandese, bio-sauna, Hammam, percorso Kneipp, idromassaggio, docce emozionali multisensoriali e piscine esterne, Spa Monasterii è pensata come un’oasi dove rigenerarsi completamente. Il restyling recente (firmato dall’architetto Ilaria Pianigiani) ha valorizzato il connubio tra memoria storica del monastero e estetica contemporanea. Pavimenti in travertino, rivestimenti in rovere, tessuti naturali, elementi artigianali come le sedute di Le Costantine, creano spazi raffinati, caldi, capaci di accogliere il corpo e coccolare i sensi. Contemporaneamente, il legame con il territorio è forte e concreto: erbe officinali (lavanda, rosmarino, salvia…) coltivate nella tenuta, utilizzate per oli e creme; filiera corta nei prodotti; attenzione alle risorse naturali. Tutto ciò amplifica l’esperienza sensoriale, radicandola in una bellezza autentica. E poi… Accoglienza di lusso, nei dettagli, nel servizio, nelle atmosfere che avvolgono.

Leggi anche: Missoni PE26: mini dress, mini skirt, mini everything, ma sogni maxi

Antichi saperi e benessere scientifico: l’approccio olistico integrato

La filosofia della Spa Monasterii si fonda sull’incontro tra rituali che affondano le proprie radici in tradizioni antiche — come l’ayurveda — e protocolli scientifici ed estetici all’avanguardia. Tra i rituali più emblematici:

– Massaggio energetico Marma: stimolazione di oltre cento punti vitali con oli essenziali, per riattivare l’energia e riequilibrare corpo e mente.

– Abhyanga e Pinda Sweda: rituali che usano oli personalizzati e sacchetti di erbe e spezie, rispettivamente per armonizzare le energie e favorire il rilassamento profondo.

– Trattamenti medico-estetici personalizzati: filler, acido ialuronico, peeling chimici, protocolli di rimodellamento del corpo con tecnologie BioMed, skin-care di lusso. Importante anche la collaborazione con marchi di skincare d’eccellenza come Biologique Recherche, che apportano rigore scientifico, formulazioni con attivi naturali e approccio personalizzato.

Trattamenti per corpo e viso: esperienze su misura

I menu della Spa Monasterii offrono una gamma ampia di massaggi, trattamenti corpo e viso:

– Massaggi rilassanti, tonificanti, drenanti, muscolari profondi — durate che variano (50, 75, 90 minuti) a seconda dell’obiettivo e della tensione corporea.

– Trattamenti viso anti-età, nutritivi, rassodanti, per uomo e donna, con ingredienti come acido ialuronico, collagene, vitamine.

– Percorsi detox e dimagranti, wraps corpo, scrub, terapie che aiutano a eliminare le tossine, ridurre i volumi, migliorare tono e luminosità.

Un’attenzione particolare viene riservata anche al recupero post-operatorio e a programmi personalizzati di bellezza e salute, che fanno della Spa Monasterii una destinazione adatta anche per chi cerca risultati visibili oltre che relax.