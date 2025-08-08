Chignon con maxi ciuffo: il ritorno del glamour anni ’90

Il fascino senza tempo dei capelli raccolti si rinnova con una delle tendenze più sofisticate e attuali: lo chignon con maxi ciuffo. Nel cuore dell’estate 2025, questo hairstyle seduce le passerelle internazionali e conquista le icone di stile, evocando l’irresistibile allure delle dive anni ’90 come Pamela Anderson. Il fenomeno, esploso grazie al recente documentario sulla star californiana, si trasforma oggi in un trend irrinunciabile per chi desidera un look raffinato ma dal carattere deciso.

Chignon con maxi ciuffo: eleganza senza tempo

Questa acconciatura, intrisa di un fascino rétro ma reinterpretata in chiave contemporanea, si distingue per la sua versatilità e per la capacità di valorizzare ogni lineamento. L’effetto volume sulla corona, ottenuto con sapienti giochi di forcine e ciocche lasciate strategicamente morbide sul davanti, crea subito un’aura di sofisticata nonchalance. Dalla nuance biondo platino di Pamela Anderson alle chiome movimentate delle it-girls della Gen Z, lo chignon con maxi ciuffo si impone come simbolo di un’estetica bold e femminile, capace di donare carattere a qualsiasi look, dal red carpet alle serate più esclusive.

Come realizzare lo chignon con maxi ciuffo: guida step by step

Per ottenere uno chignon scenografico e couture, dividete la chioma in tre sezioni: la parte posteriore e due anteriori, separando la testa orizzontalmente da orecchio a orecchio. Le due sezioni frontali vanno raccolte in mini ponytail sulla sommità, lasciando alcune ciocche libere per un effetto face-framing. Con creatività e qualche twist, intrecciate e appuntate le code per creare un raccolto voluminoso e destrutturato, perfetto per esaltare la luminosità delle mèches e la texture naturale dei capelli. L’effetto finale richiama la spensierata eleganza delle top model anni ’90, reinterpretata per una donna moderna, cosmopolita e sempre impeccabile.

A chi dona lo chignon con maxi ciuffo?

La magia dello chignon con maxi ciuffo sta nella sua capacità di adattarsi a tutte le forme del viso. Che tu abbia lineamenti ovali, tondi o squadrati, questa pettinatura incornicia il volto con charme e personalità, regalando un tocco glamour anche ai beauty look più minimal. Il trend impazza su TikTok e Instagram, con l’hashtag #pamelaandersonhair che supera gli 11 milioni di visualizzazioni: un vero e proprio segno di come lo stile anni ’90 stia vivendo una rinascita, influenzando le scelte di donne di ogni età desiderose di distinguersi con eleganza e una dose di audacia.

Celebrità e icone di stile: chi ha scelto il maxi ciuffo?

Dai red carpet più esclusivi alle strade delle capitali della moda, lo chignon con maxi ciuffo è protagonista assoluto. Star del calibro di Nicola Peltz Beckham, Rihanna, Kim Kardashian, Bella Hadid, Kylie Jenner, Hailey Bieber e Sydney Sweeney hanno già adottato questa acconciatura, confermando la sua anima pop ma al tempo stesso sofisticata. Un vero must-have per la stagione, perfetto per chi desidera esprimere la propria unicità attraverso dettagli di stile ricercati e senza tempo.

Lasciati sedurre anche tu dallo chignon con maxi ciuffo: la chiave per un’estate lussuosa, tra reminiscenze vintage e uno stile impeccabile.