Anche se gennaio sembrava non aver mai fine, abbiamo ormai superato il primo mese dell’anno. Ci attende ancora un po’ di freddo, ma con il cuore siamo già in piena primavera, sotto il sole tiepido, con i cappotti e gli ombrelli chiusi nell’armadio e dimenticati.

Tra un paio di mesi, l’inverno lascerà posto alla primavera ed è bene arrivare preparate al quel giorno e iniziare, già ora, a pensare alla beauty routine primavera 2019.

Innanzitutto, allo spuntare dei primi, timidi raggi di sole è d’obbligo rispolverare le creme viso o le bbcream con spf, ovvero protezione solare. In questo modo proteggeremo la nostra pelle da macchie o invecchiamento precoce. Il sole è un grande alleato di bellezza, ma nelle giuste dosi.

In attesa di riprendere il colorito sano della bella stagione, via libera al largo uso di terre abbronzanti, che se ben stese possono donare un bellissimo effetto “baciata dal sole”.

Anche le unghie di mani e piedi, dopo mesi chiusi in scarpe e guanti, meritano qualche attenzione in più. Pediluvio con sale grosso e bicarbonato e manicure accurata sono il punto di partenza per prepararci alla primavera. Anche per le unghie, ovviamente, il colore dell’anno, il living coral, è trend.

Importane, poi, non solo sperimentare con nuovi prodotti e colori, ma anche curare nel modo giusto la pelle. Via libera a scrub, maschere, pulizia del viso per rimuovere le cellule morte e favorirne la rigenerazione.

In primavera il viso deve essere luminoso, riposato, curato nei minimi dettagli, attraverso l’uso settimanale del Clarasoic, lo strumento che serve a pulire la pelle in profondità ma restando comodamene n casa nostra.