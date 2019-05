Aspettando con ansia la stagione più bella dell’anno, non possiamo che prepararci con una beauty routine. Non solo il viso e i capelli hanno bisogno di essere coccolati, infatti per portare i nostri amati sandali con una certa disinvoltura, dobbiamo affidarci alcune semplici regole.

Pelle perfetta

Ma non è solo una prerogativa della star quella di dover avere i piedi “da red carpet”. In estate, le estremità sono sempre in primo piano e quindi devono essere curatissimi. Per averli belli e sani è importante agire con trattamenti mirati e semplici, come alcuni esercizi per rinforzare la superficie plantare del piede, le caviglie e il polpaccio.

È necessario fare la pedicure una volta ogni due mesi, esfoliando la pelle dei talloni ruvida e ispessita e eliminando le callosità sui punti di appoggio della pianta, mettere la crema tutti i giorni, magari la sera prima di andare a dormire e soprattutto non tenere lo smalto per più di 15 giorni consecutivi.

Scrub per i piedi

Per eliminare tutta la pelle morta è necessario uno scrub. Esistono moltissimi prodotti appositi sul mercato, oppure puoi creare uno scrub fai da te ad hoc per le tue necessità. Per esempio contro i talloni secchi e screpolati, lo scrub a base di zucchero di canna e olio di cocco è perfetto, oppure uno scrub a base di miele, bicarbonato e acqua.

Pediluvio

Un momento di relax è un ottimo modo per iniziare una beauty routine per i piedi. In base alle tue esigenze decidi come prepararlo: per esempio, se vuoi ammorbidire la pelle, rimuovere duroni o alleviare dolori e crampi l’acqua calda è la scelta giusta, mentre l’acqua fredda è ideale se vuoi tonificare e rinfrescare i piedi. Mentre lasci i tuoi piedi in ammollo non dimenticarti delle unghie: dagli una bella spazzolata per pulirle a fondo. Così saremo pronte per sfoggiare i nostri sandali più belli.