Abiby lavora con i migliori brand e con le future stelle del beauty. Le beauty box sono ricche di prodotti trendy ed innovativi. Ogni box Abiby ha una storia e un tema diverso, che segue le stagioni e le tematiche più importanti del momento. Noi abbiamo provato Abiby Love Spring e vi presentiamo tutti i prodotti che abbiamo trovato all’interno.

HD Brows

HD Brow è una marca di cosmetici che nasce ne 2008, usata dalle star più amate del momento. All’interno della box di Abiby abbiamo trovato una palette occhi e sopracciglia. Contiene tutto quello di cui abbiamo bisogno, per disegnare delle sopracciglia perfette. Due colori per definire le sopracciglia, una cera per fissarle, un ombretto nero e infine un illuminante, dal valore di 36 euro.

Maskorea

Un altro prodotto che abbiamo trovato all’interno della beauty box, è un set di maschere per il viso di Maskorea. Questi prodotti sono unici sul mercato, ognuna di esse ha un trattamento in tre step: una mousse per la pulizia del viso, una maschera in tessuto 100% biodegradabile e una crema da applicare dopo aver fatto agire la maschera sul nostro viso. Abiby ha selezionato tre maschere dal valore di 30 euro, la Insta Glow ricca di minerali, la Too Many Late Nights con vitamina C e infine la Turn Back The Clocks ricca di collagene, per una pelle perfetta.

Skincare artigianale

Ultimo prodotto all’interno della beauty box è dedicato alla skincare. Stiamo parlando di Mordern Skyn Alchemy un’azienda che punta alla migliore combinazione di ingredienti naturali, per una pelle sana e idratata. Il prodotto selezionato accuratamente da Abiby è lo shimmer rose moisturizing mist, uno spray dal valore di 24 euro, super idratante, grazie alla miscela di vitamina E, rose inglesi selvatiche e palissandro. Ottima anche come base trucco.

I prodotti selezionati da Abiby sono sensazionali, impossibile resistere alle beauty box, se avete fretta di acquistarle basta andare su shop Abiby, non ve ne pentirete!!!