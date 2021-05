Un altro bambino reale in arrivo: la principessa Beatrice di York è incinta del suo primo figlio con Edoardo Mapelli Mozzi. Buckingham Palace ha confermato la notizia questa mattina, dicendo: «Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice e il Sig. Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino nell’autunno di quest’anno».

Beatrice di York incinta di Edoardo Mapelli Mozzi

La principessa Beatrice di York e il suo neo marito, Edoardo Mapelli Mozzi, aspettano il loro primo figlio. Buckingham Palace ha confermato la notizia questa mattina, dicendo: «Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice e il Sig. Edoardo Mapelli Mozzi sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino nell’autunno di quest’anno. La regina è stata informata ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia».

La coppia si è sposata con una cerimonia segreta lo scorso luglio al Royal Lodge di Windsor, alla presenza di una manciata di parenti stretti. La sposa indossava un abito vintage Norman Hartnell che aveva preso in prestito da sua nonna, così come la tiara della regina Mary’s Fringe di Sua Maestà, la stessa che aveva indossato per il suo matrimonio con il principe Filippo nel 1947. La data del matrimonio originale di Bea ed Edo a maggio era stata posticipata a causa della pandemia di coronavirus. Doveva aver avuto luogo alla Chapel Royal nel St James’s Palace, con 150 invitati.

Il bambino di Beatrice di York sarà il decimo in fila al trono

La coppia si conosce da diversi anni grazie all’amicizia dei genitori, il principe Andrea e Sarah, duchessa di York con il conte Alessandro Mapelli Mozzi e la sua ex moglie Nikki Williams-Ellis. Si pensa che abbiano iniziato a frequentarsi nell’ottobre 2018, due anni dopo la separazione di Bea dal fidanzato di lunga data Dave Clark. Edo ha proposto con un anello di fidanzamento in platino e diamanti realizzato a mano dal designer di gioielli britannico Shaun Leane nel settembre 2019, mentre erano in vacanza in Italia.

Il nuovo bambino reale sarà il decimo in fila al trono e sarà il dodicesimo pronipote della regina, dopo la nascita del secondo figlio del duca e della duchessa di Sussex questa estate. Saranno il principe Andrew e Sarah, secondo nipote della duchessa di York, poiché la lieta notizia arriva mesi dopo la nascita del primo figlio della sorella minore di Bea, la principessa Eugenie, con suo marito Jack Brooksbank, August Philip Hawke Brooksbank.