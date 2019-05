Sapete come fare le beach waves senza la piastra? Vi suggeriamo alcuni segreti per ottenerle facilmente e sfoggiare così una chioma iper femminile, voluminosa ma ordinata.

Chi non vorrebbe cambiare il proprio look e dare una sferzata ai tradizionali capelli lisci con poco forma? Se volete rinnovare il vostro hairstyle potete ricorrere a semplici trucchi per realizzare delle fantastiche beach waves sia per i capelli lunghi sia per i capelli corti e dar forma così a delle onde dall’effetto molto naturale in linea con la tendenza del momento. Come fare le beach waves a casa?

#1 ASCIUGATURA

Al fine di attivare la texturizzazione del capello e ottenere un volume scolpito su tutta la chioma, consigliamo di:

lavare i capelli

tamponarli abbondantemente

pettinarli solo con le mani

applicare uno spray o un siero a base salina

Continuare lo styling come indicato nei seguenti metodi.

#2 TRECCE

Uno dei modi più semplici ed efficaci per ottenere un effetto beach waves è quello delle trecce.

fate una riga centrale

dividete la capigliatura in due grandi ciocche o più sezioni

fate delle trecce

asciugate i capelli naturalmente o con l’aiuto del phon (in questo caso prima aria calda e poi aria fredda per fissare l’acconciatura)

sciogliete le trecce e liberate le onde con il solo aiuto delle mani

Se volete, una volta asciugati i capelli, potete passare velocemente la piastra sulle trecce per definire ulteriormente la piega.

#3 CIOCCHE ATTORCIGLIATE

Un secondo modo semplice e veloce per ottenere un effetto beach waves è quello di raccogliere la capigliatura in ciocche, attorcigliate sul capo.