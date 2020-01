BAUME &MERCIER, L’ECCELLENZA SVIZZERA SENZA TEMPO

Il marchio Baume&Mercier, leader nel settore dell’orologeria di alta qualità, ha tra i suoi punti di forza l’originalità e la costante ricerca tesa all’innovazione tecnica e stilistica, che si traduce in modelli sempre attuali, studiati per anni nel minimo dettaglio dai maestri orologiai, prima di essere messi in commercio nelle migliori orologerie e gioiellerie di tutto il mondo.

Un orologio Baume & Mercier rappresenta un’ottima idea regalo per occasioni importanti come San Valentino, una ricorrenza in cui celebrare il nostro amore con un oggetto elegante, prezioso e senza tempo.

Verga Orologi di C.so Vercelli a Milano, autorevole punto di riferimento per la scelta di prestigiosi segnatempo , è concessionario ufficiale del rinomato brand svizzero. Qui è possibile ammirare gli splendidi orologi Baume&Mercier e scegliere il modello più adatto in base alle nostre esigenze stilistiche, con l’aiuto di personale esperto e qualificato, all’interno di un punto vendita raffinato ed elegante, a pochi passi dal famoso Cenacolo Vinciano della Chiesa Santa Maria delle Grazie.

Una delle collezioni più recenti del marchio è BAUMATIC, nata da una lunga opera di ricerca congiunta con la Manufacture Horologère ValFleurier e l’équipe di Ricerca e Innovazione di Richemont, che ha dato vita al primo movimento meccanico a carica automatica di Manifattura, il calibro Baumatic™ BM12-1975°, ad un prezzo estremamente competitivo.

Questa collezione si declina in molte varianti, prima fra tutte il Clifton Baumatic, un orologio che esprime al meglio l’eleganza e la raffinatezza di Baume & Mercier. Il cinturino è realizzato in pelle di alligatore nera, mentre il quadrante è blu, laccato e sfumato. La cassa da 40 mm in acciaio è impermeabile fino a 50 metri. L’orologio indica ore, minuti e secondi e data a ore 3. Il movimento di manifattura a carica automatica garantisce 120 ore di riserva di carica.

Lo stesso modello è disponibile nella versione con quadrante bianco e cassa in oro rosso 18K lucido.

Questi segnatempo sono il regalo ideale per gli uomini dallo stile classico che non cedono alle tentazioni delle mode passeggere, rimanendo sempre attuali nella sua essenzialità ed eleganza senza tempo.

Un altro splendido modello maschile è il CLASSIMA 10482, un orologio importante, d’effetto, con una cassa in acciaio da 42 mm, quindi leggermente più grande dei precedenti, che racchiude un quadrante blu con numeri arabi e indici. La particolarità del quadrante riguarda la parte centrale, con decorazione guilloché, dove troviamo una lancetta rossa che segna il secondo fuso orario sulle 24 ore. Il movimento di questo orologio è a carica automatica e a vista, attraverso il fondello in vetro zaffiro, come nei modelli precedenti. Anche in questo caso il cinturino è realizzato in pelle d’alligatore nera. Si tratta di un orologio dallo stile deciso, che impreziosisce sia gli outfit più eleganti sia quelli più casual.

Per quanto riguarda i modelli femminili, le varianti sono molto interessanti e diversificate fra loro, in una gamma di splendidi orologi.

Come per la versione maschile, anche la linea femminile CLASSIMA presenta incantevoli modelli con movimento al quarzo e cassa in acciaio; il Classima Lady 10477, da 31 mm con bracciale in acciaio, ha il quadrante blu con finitura satinata e le ore sono segnate da indici e cifre romane a ore 6 e 12. A ore 3 è presente il datario.

Il modello Classima Lady 10490 è più piccolo (27 mm) e ha il quadrante realizzato in madreperla e decorato da 9 diamanti che indicano tutte le ore, tranne le 12 e le 6 che sono in numeri romani.

Si tratta di due modelli della stessa linea, con due stili molto differenti; Il 10477 è elegante e moderno, e aggiunge un tocco deciso allo stile della donna che lo porta, mentre il 10490 esalta la raffinatezza dello stile e dona l’inconfondibile e preziosa luce dei diamanti al polso di chi lo indossa.

A proposito di luce e di diamanti, impossibile non nominare il meraviglioso modello femminile Classima Lady 10479, che fa parte della stessa collezione dei due precedenti, ma presenta una ricercatezza non indifferente; il quadrante è in madreperla, il bracciale è in acciaio, così come la cassa, da 31.5 mm, sulla quale brillano ben 60 diamanti taglio brillante, che rendono questo orologio un gioiello senza tempo, che impreziosisce qualsiasi abito e dona un’eleganza difficilmente eguagliabile da altri gioielli.

Vasta è la gamma di orologi Baume & Mercier che VergaOrologi di Corso Vercelli a Milano potrà proporvi e tra i quali potrete trovare il modello più adatto, grazie anche ai consigli e suggerimento di uno staff altamente professionale e competente.