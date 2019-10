Ci sono poche coppie di celebrità che devono essere tenute sotto controllo tanto quanto i fratelli Sprouse e le loro rispettive, famose e bellissime fidanzate. Noi abbiamo un’ossessione, ebbene sì, mentre tutti sono occupati a prendere pesantemente in giro la storia d’amore tra Cole Sprouse e Lili Reinhart (perché, chi non lo farebbe?). In questo momento storico siamo completamente ossessionati da Dylan Sprouse e da Barbara Palvin.

I due si frequentano da poco più di un anno, ma è difficile non notare quanto siano completamente innamorati. Dal momento totalmente meritevole di gol con conseguente standing ovation in cui Dylan ha portato Barbara da Shake Shack. Ciò è avvenuto dopo il Victoria Secret Fashion Show 2018 di cui hanno parlato tutti ma proprio tutti. Al loro trasferimento insieme in un appartamento a Brooklyn. Noi siamo qui per spiare tutto. Anche per notare quanto i due si somiglino come due gocce d’acqua, Dylan e Barbara sembrano proprio fratello e sorella.Nel caso in cui tu abbia perso uno dei grandi momenti della relazione di questi uccelli d’amore finora, abbiamo creato una linea temporale completa in anticipo.

Giugno 2018: Dylan va in Cina per Film Turandot

Se ne andò per sei mesi, quindi Barbara volò a vederlo.

Agosto 2018: Barbara rende le cose ufficiali con un post di compleanno

L’occasione è stata il 26 ° compleanno di Dylan, ma è stato anche il primo post di Instagram a confermare la loro relazione.

Agosto 2018: partecipano al Festival Sziget a Budapest, in Ungheria, insieme

Da quando Barbara è nata in Ungheria, questo succede anche quando Dylan ha incontrato i suoi genitori.

Settembre 2018: la coppia debutta alla settimana della moda di New York

Hanno fatto un’apparizione molto di moda a varie feste e spettacoli della NYFW.

Settembre 2018: è l’annuale Harper’s Bazaar Icons Party

Sono fotografati a braccetto e l’attrattiva è irreale.

Novembre 2018: Dylan sostiene Barbara al Victoria’s Secret Fashion Show

È stato visto tra il pubblico stringersi il cuore mentre camminava lungo la passerella e in seguito ha portato il suo Shake Shake dopo lo spettacolo.

Novembre 2018: Barbara Gushes Over Dylan in un video con Vogue

“Mi sento come se avessi trovato il ragazzo perfetto”, ha detto di Dylan. “Sono molto innamorato in questo momento.”

Novembre 2018: vanno tutti fuori per la diciannovesima festa di Halloween annuale di Heidi Klum

Il loro amore per gli anime è chiaramente reciproco.

Gennaio 2019: si sono trasferiti insieme a Brooklyn, New York

È un grande passo per loro. Tuttavia, non possiamo superare questa visione.

Febbraio 2019: Barbara incontra finalmente Cole Sprouse

Quale posto migliore per incontrare il fratello gemello del tuo ragazzo se non l’afterparty degli Oscar della Vanity Fair?

Marzo 2019: Barbara diventa un angelo segreto ufficiale di Victoria

Dylan le organizzò una festa con i suoi amici più cari e sembravano felici.

Giugno 2019: celebrano il loro anniversario di 1 anno

Barbara ha segnato l’occasione con una presentazione di alcuni dei loro momenti più carini catturati dalla telecamera.