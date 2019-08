Barbara d’Urso e le sue vacanze con Filippo Nardi, amore nell’aria?

Aperitivi in spiaggia, tramonti mozzafiato, gite in barca e cene con gli amici sono stati gli ingredienti immancabili della calda estate di Barbara d’Urso che non ha mai mancato di condividere con il popolo social le lunghe giornate di relax lontane dagli studi televisivi. Sempre numeroso è stato il gruppo che ha circondato la conduttrice di Canale 5 in queste settimane di vacanze. Però i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare la presenza costante Filippo Nardi che sin dall’inizio della bella stagione ha sempre condiviso con la bella Carmelita i momenti più spensierati di queste giornate illuminate dall’allegria.

Come immaginabile, dopo settimane di divertenti siparietti e maliziosi botta e risposta, il dubbio che tra i due fosse nata qualcosa di più di una semplice amicizia si è fatto largo. «Se resti nuda sotto va bene», aveva scherzato su Instagram l’ex concorrente del GF tornato alla popolarità dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi. Tra gli utenti avvezzi alle sbirciatine social e il commento sulla presunta liaison, siamo arrivati un po’ tutti a credere che la loro fosse ormai una (quasi) consolidata love story, e non un semplice acquazzone estivo. Inoltre questo commento al post che secondo i fan lascia poco alle interpretazioni.

Barbara d’Urso e Filippo Nardi fidanzati?

Barbara d’Urso è single da tempo esattamente come Filippo Nardi, motivo per cui l’amicizia tra i due, condita da una costante vicinanza in questi mesi estivi, ha dato adito a pensare che possa essere in corso una tenera storia d’amore tenuta ancora segreta. Ma a smentire categoricamente le indiscrezioni in merito è stata proprio la conduttrice che, commentando la storia IG di Filippo che mostrava un titolo sul loro presunto flirt, ha dato una risposta decisamente chiara. «Ma no… Giuro!» , si è affrettata a rispondere Barbarella per negare ogni coinvolgimento sentimentale con Filippo Nardi che, a questo punto, è e resta solo un amico e nulla di più.