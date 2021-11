Balmain e Netflix si mettono insieme per creare una esclusiva collezione di moda. Il designer francese Olivier Rousteing architetta una capsule collection per il nuovo film western The Harder They Fall. Tenetevi stretti perché dei cowboy così fashion non si erano mai visti.

Balmain x The Harder They Fall

Il designer francese di Balmain, Olivier Rousteing, è cresciuto a suon di Western Americani e uno dei suoi sogni è che questo genere fosse dipsobile anche oggi sulla piattaforma di streaming più amata la mondo, Netflix. Quindi immaginate l’eccitazione quando proprio lui scoprì l’uscita del nuovo film The Harder They Fall. L’elegante e violento nuovo western, in uscita il 3 novembre su Netflix, racconta la storia di bande rivali di cowboy. Ma cosa centra in tutto questo west con il direttore creativo Olivier Rousteing? Anche lui ha avuto un ruolo di rilievo nella produzione Netflix perché Balmain ha disegnato alcuni dei costumi di scena.

La collezione Balmain x The Harder They Fall, che comprende prêt-à-porter e accessori per uomo e donna, sarà in vendita in tandem con l’uscita del film sullo shop di Netflix, Farfetch e ovviamente Balmain.

La collezione di Olivier Rousteing

Netflix considera la linea di Balmain per The Harder They Fall come la prima vera collaborazione di moda di lusso, con Rousteing che insiste sul fatto che la moda diventa più rilevante solo quando è integrata «con le storie e la musica più avvincenti di oggi». Durante una intervista avvenuta lo scorso venerdì, il designer francese confessa: «È stata una sfida così interessante per me. È un altro modo di presentare la moda».

I look da uomo includono un giubbotto in pelle scamosciata con maniche sfrangiate, una giacca da smoking a forma di accappatoio e scarpe da ginnastica con cinturini a imbracatura e suola a forma di zoccolo di cavallo. Samuels descrive le mode di Rousteing per Balmain come “kickass” ed elogia il suo impegno per l’uguaglianza e l’inclusione. «Il marchio non è venuto per giocare, è venuto per fare una dichiarazione».