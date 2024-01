Balenciaga raggiunge le piste virtuali con il suo videogioco Skiwear

La collezione di abbigliamento da sci di Balenciaga, ideata da Demna Gvasalia, direttore creativo del marchio francese, offre una vasta gamma di capi e accessori tecnici, tra cui guanti, calzature, occhiali da sci, sci e tavole da snowboard.

Uno dei pezzi più notevoli della collezione è l’Alaska Boot, disponibile in diverse versioni, tra cui pelle, nylon e pelliccia sintetica. Questo stivale è stato un successo tra gli estimatori dello stile non convenzionale che da sempre contraddistingue Balenciaga. Inoltre, la gigantesca sneaker 3XL, una vera icona del brand, è stata resa ancora più speciale per l’occasione con l’aggiunta di catene rimovibili.

In occasione dell’uscita della prima collezione di abbigliamento da sci, Balenciaga ha lanciato un videogioco con tanto di premio finale! Il gioco in sé è molto semplice: ci sono tre ambienti diversi con condizioni meteorologiche differenti, i giocatori prendono il controllo di uno dei due avatar vestiti con l’abbigliamento da sci Balenciaga e si muovono su una pista da sci infinita, l’obiettivo è rimanere sulla pista il più a lungo possibile mentre la velocità aumenta gradualmente.

Secondo le informazioni riportate dal profilo Instagram @demnagram, che gestisce la comunicazione di Balenciaga, i giocatori che riusciranno a superare uno slalom a tutta velocità tra pali e bandierine rosse e nere e a raggiungere il traguardo, riceveranno in regalo degli adesivi esclusivi. Inoltre, i migliori classificati entro la fine di gennaio avranno l’opportunità di sfidarsi per vincere uno Ski Lock, un premio molto ambito sia per gli appassionati di moda che per gli amanti dei videogiochi.