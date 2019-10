Balenciaga allestisce una passerella da Parlamento Europeo

C’erano molte cose strane sulla passerella di Balenciaga a Parigi:

– le giacche imbottite gonfiabili, che si gonfiavano sopra le spalle per dare ai modelli la sagoma di Gru di Cattivissimo me;

– il palcoscenico scenografico blu ispirato al parlamento europeo;

– carte di credito indossate come orecchini.

Balenciaga al Parlamento Europeo

La stranezza è ciò che Balenciaga rappresenta sotto il designer Demna Gvasalia. Ci sono tracce di significati sottili e stratificati in ciò che fa Gvasalia. Lo scherzo visivo di quelle giacche gonfiabili, ad esempio, è un riferimento ai cappotti da sera in taffetà a forma di bozzolo con cui Cristóbal Balenciaga vestiva i suoi clienti 75 anni fa. Ma la stranezza per eccellenza è la prepotente nota di testa. Uno studio cinematografico nel sobborgo di Saint-Denis a Parigi è stato ristrutturato per assomigliare al parlamento europeo di Strasburgo, con sedie euro-blu disposte in un anfiteatro ovale. L’illuminazione a strisce brillava alla massima luminosità e l’aria condizionata era impostata sul congelamento. Dettagli apparentemente progettati per spingere il pubblico il più lontano possibile dalla sua zona di comfort.

Lo spettacolo si è aperto con una donna dai capelli d’argento, accreditata nelle note dello spettacolo come “Neda Brady, un architetto”, con indosso un tailleur pantalone nero. I pantaloni erano troppo grandi, sostenuti da una cintura nera dall’aspetto essenziale e troppo lunghi. Indossava gli occhiali, ma nessun trucco o accessori. Alcuni dei vestiti erano scioccanti nella loro ordinarietà. Gli uomini indossavano giacche di nylon con cerniera e pantaloni, come se tornassero a casa da un turno. Il casting ha mescolato i preferiti dell’alta moda del passato e del presente con la gente comune, in modo che “Tobias Mehlmann, un ingegnere meccanico” è stato seguito da “Bella Hadid, una modella”.

Le clamorose dimissioni

Non c’era nulla di ordinario nei vasti abiti da ballo a forma di campana in velluto o lurex a pieghe, che conferivano ai modelli la silhouette della vita più grande. Sembravano un po’ come mascotte calcistiche in costume imbottito, o dipendenti Disneyland nascosti all’interno di Minnie Mouse. Anche se i fan di Balenciaga ricorderanno un’allusione più elevata, ai devoti clienti degli anni ’50 che viaggiavano nel box da cavallo per non rovinare la silhouette. Il tono di audace stranezza ha fatto una dichiarazione forte. È giunto alle nostre orecchie meno di due settimane dopo che Gvasalia ha annunciato che si sarebbe dimesso da Vetements, l’etichetta di streetwear di lusso cult che ha fondato con suo fratello Gurum, quattro anni fa.