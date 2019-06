Dimentichiamoci delle classiche schiariture, Instagram dice che la tendenza capelli 2019 è il balayage colorato. Che tu sia bionda o mora questo effetto è possibile averlo in tutte le sfumature, dal rosa al blu, per dare luce alla tua chioma ed essere iper colorata per l’estate.

Biondo/Rosa

Il biondo/rosa è la sfumatura più bella e romantica che ci sia.

Rosso/Castano

Il rosso/castano è la sfumatura più rock e cool dell’estate.

Arancio/Castano

L’arancio/castano è una sfumatura particolare, per un look super alternativo.

Viola/Castano

Il viola/castano è una sfumatura delicata, per chi non ama i toni del rosa, ma vuole comunque un effetto chiaro.

Verde/Castano

Il verde/castano è una sfumatura super di tendenza, per chi ama i capelli scuri è perfetto.

Blu/Castano

Il blu/castano è il colore dell’estate 2019, una sfumatura alternativa, ma raffinata.

Come curare i capelli ‘’colorati’’

I colori come il rosa, il viola, l’azzurro prendono solo su capelli chiari, quindi se siete more, dovete prima fare una decolorazione. Per ottenere questo effetto colorato, bisogna schiarire i capelli. Quindi tenete in conto che dovrete fare spesso dei bagni di colore per ravvivare i riflessi, ma soprattutto per non far emergere il biondo sottostante.

Ad ogni modo, il segreto per mantenere a lungo il balayage colorato senza dover andare sempre dal parrucchiere, sta nelle creme colorate. Quando si compie un’operazione del genere sui capelli, è importante idratarli, perché la decolorazione rende i capelli secchi e sfibrati.

Il mio miglior alleato per i capelli decolorati è l’olio di cocco. Il segreto è fare un un impacco prima dello shampoo e tenerlo in posa minimo per 30 minuti e poi procedere con un normale lavaggio.