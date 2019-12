Baby Model: il dibattito è sempre aperto

È giusto o sbagliato? Questo il quesito che sta travolgendo il fenomeno delle Baby model. Bambine piccolissime ( alcune non arrivano neanche ai 10 anni) ma con una vera e propria vita da TOP. Contratti milionari e viaggi in tutto il mondo per campagne pubblicitarie e sfilate. Al seguito di queste bambine “top model” i genitori, che le seguono ovunque e gestiscono i loro profili social.

Kristina Pimenova, la bambina star della moda

Kristina Pimenova, è la bambina che più di tutte ha conquistato il fashion system. Sì, perché lei a soli 13 anni è già una delle modelle più richieste del momento. Lavora da quando ne ha 3 , e oggi il suo cachet sfiora cifre da capogiro. Una bambina ” fenomeno” nella moda. Kristina ha un viso da bambola di porcellana, angelica, bellissima, senza discussione una delle più belle bambine del mondo. Posa come una modella professionista, sorrisi ammicanti e sguardo che colpisce. È una top model a tutti gli effetti. Sono rimasta molto colpita da come affronta il mondo del modeling, sicura di se stessa, senza timidezza, carismatica. La Baby modella è presente su tutti i social possibili ed immaginabili.

Ed è qui che iniziano i problemi veri e propri. Kristina riceve sotto le sue foto ( postate dalla madre) messaggi a sfondo sessuale . Sì, proprio così. La madre cerca di eliminarli tutti ma sono davvero troppi ed invadono il profilo instagram della bambina. Quella che dovrebbe essere un’infanzia spensierata e senza problemi potrebbe diventare un incubo. Disgustoso, com’è possibile che ci siano persone così meschine? È solo una bambina! Già, perché la vita da baby modella va un po’ in contrapposizione con il diritto all’infanzia. Essere semplicemente una bambina senza troppe responsabilità e come tale vivere con il giusto peso la propria età.

La questione sulle Baby model

Oltre Kristina anche Thylena Lèna- Rose e Fatima Ptacek sono state travolte da un dibattito infinito. Il punto cruciale è questo: le “Baby Top” sono d’accordo con i genitori ad intraprendere una carriera da modella a soli 4 anni oppure è solo mania di protagonismo delle figure genitoriali che spinge queste bambine sotto i riflettori? Molte Baby model sono felici di quello che stanno facendo ( d’accordissimo con i genitori) e non pensano assolutamente al risvolto negativo della medaglia. Qual’ è il confine tra ciò che è il fashion e lo sfruttamento dell’immagine dei bambini? E la pedofilia che ne consegue? Sono questi gli snodi del dibattito. Il mondo di internet è una giungla, dai commenti poco carini da parte degli ” haters” ai pedofili che vanno alla ricerca delle immagini di bambini innocenti, talvolta incoscienti di essere stati esposti in maniera così smisurata. Come le Baby model.

Milionarie, contano un numero importante di follower sui social e questi puntualmente criticano i genitori per l’ eccessivo protagonismo di bambini cosi piccoli. Il problema più grave però è quando fanno commenti sulle gambe della bambina oppure sul suo lato B ( anche sotto foto normalissime) . Lì diventa difficile gestire la situazione. Anche per un adulto, figuriamoci per un bambino. ” Bambini macchine sforna soldi” dichiarano più di una testata giornalistica. Bambine incoscienti di quanto guadagnano, tra performance con i migliori fotografi del mondo e viaggi da sogno. Finti sorrisi e pose di plastica per testimoniare una realtà fantastica che in fondo non è poi così divertente. Perché il margine è sottile.

Un bambino dovrebbe vivere un’infanzia spensierata e libera tra studio e gioco con i propri coetanei non con abiti succinti, tacchi alti e trucco. Quello lasciamolo agli adulti. Ogni fase della vita ha le proprie caratteristiche: queste bambine non fanno trasparire nulla di quello che fa parte della propria età se non per il loro corpicino. Modelle adulte e senza inibizioni dentro un corpo da Baby model. Genitori ( a volte) frustrati che molto spesso cercano la seconda possibilità della loro vita in queste bambine, spingendole in un mondo apparentemente da sogno. Ma non lo è. Il mondo della moda è difficile emotivamente e psicologicamente per modelle adulte, figuriamoci per bambine di 10 anni.

Si rischia di rovinare uno dei periodi più belli della vita, tra obblighi e finto divertimento. Ore di macchina o aereo per arrivare alla sfilata. Ore di sonno ridotte al minimo e beveroni di zuccheri per consentire ai bambini di reggere il ritmo incessante della modella o modello. Per fortuna questi sono casi limite. Eccezioni estreme. Non la normalità . Consapevolezza e buon senso sono fondamentali. Un bambino può per svago prender parte ad una sfilata o un servizio fotografico. Non ci vedo nulla di male. Anche io ho lavorato con baby model in passerella.

La moda vista come attività ludica

La moda deve rimanere tale: puro divertimento. “Qualcosa di nuovo da provare”. Non un lavoro, non una schiavitù mediatica. C’è tempo per diventare una modella professionista a tutti gli effetti, bisogna solo aspettare il momento giusto. Consapevoli e responsabili di quello che si sta facendo, dell’ effetto mediatico che ne comporta. Fare la modella deve essere una scelta personale non dettata da qualcun altro ( o genitori) per mania di successo o soldi. È un lavoro che ( prima di tutto) necessita di una grande passione e preparazione. È giusto privare un bambino della propria infanzia per un mondo ricco di insidie, lustrini e paillettes? Voi cosa ne pensate?

Che il dibattito abbia inizio!