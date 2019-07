La moda estate 2019 ha un gusto sportivo grazie alla combo top + leggings sfoggiata da Baby K in occasione di tour estivi. Con il ritorno della moda anni ‘80/90, scoppia lo sportswear più radicale, quella fatto di pezzi tecnici e attillati dai colori sgargianti. Se siamo delle vere fashion victims non possiamo fare a meno di provare.

80S

Gli anni ’80 non passano di moda. Si presentano, infatti, con una certa cadenza per suggerire ancora una volta abiti dal sapore vintage e capi evergreen. Baby K ci mostra come indossare la combo fashion perfetta formata da: top sportivi, con la fascia alta con logo, e leggings strategici per via dei segni grafici che accompagnano con furbizia le curve di fianchi e cosce sono letteralmente ipnotici. Per una come Baby K, con le curve al punto giusto, questa combo sportiva di top+leggings è proprio da copiare, non solo per andare in palestra o o correre sulla spiaggia, ma anche per andare a ballare. L’importante è scegliere il colore e il modello che più si adattano al vostro stile.

Lo stile

Baby K è sempre stata al top, un’artista che cerca di rompere gli schemi portando una ventata di internazionalità nel panorama musicale italiano. La cantante è riuscita a creare uno stile hip hop completamente personalizzato, che si caratterizza soprattutto per l’eleganza. Baby K infatti, adora indossare un mix di tendenze, tra alcuni outfit degli anni ’80, fino a quelli degli anni ’90 in salsa americana, dalle TLS a Nicki Minaj. Lo stile di baby K è completato da maxi accessori, come collane, orecchini, bracciali e anelli XXL. I suoi outfit, non si caratterizzano soltanto dai pantaloni oversize della moda hip-hop, ma da leggings molto attillati e micro pantaloncini, che mettono in risalto le sue curve.