Lanciata nel 2016, la linea di Maayan Sherris, Babes in Bathers, gonfia il concetto tradizionale di costumi da bagno al di là delle simmetrie più trendy. A volte, i suoi disegni vengono fuori anche con strati incorporati. I colori sembrano l’interno di una scatola di Giotto, un arcobaleno di lecca-lecca e colori pastello. Anche le tipe da spiaggia un po’ goth non devono preoccuparsi e non hanno bisogno di sentirsi escluse: Babes in Bathers offre anche pezzi full-coverage in nero.

Avvolgenti e coprenti

Sherris, 30, di cui il nome “Maayan” significa “acqua dolce” in ebraico, ha sviluppato un interesse per la moda che è cresciuta nelle comunità agricole di Israele. Per distinguersi dagli altri bambini, ha iniziato a cucire e personalizzare il proprio guardaroba. Sherris successivamente ha studiato fashion design alle scuole superiori e si è trasferita negli Stati Uniti per frequentare la Parsons, in cui ha cominciato a sperimentare l’idea di costumi da bagno. «Lavorare con diversi tipi di corpo allo stesso tempo mi ha fatto pensare a come fare ad ideare dei capi che fossero veramente funzionali» dice Sherris «volevo progettare abiti che si muovessero con il corpo, piuttosto che restare semplicemente appesi su di esso.»

Costumi leggeri per nuotatori seri

Mentre i suoi nuovi disegni potrebbero sembrare orientati verso uno style-conscious piuttosto che per nuotatori seri, ma non fatevi ingannare: i pezzi mantengono la propria forma quando si tratta di prestazioni. Basta chiedere ai surfisti che hanno indossato e testato i suoi capi. «Lavorare a stretto contatto con le comunità di Rockaway, vendere di persona, ambientarsi localmente, e ascoltare ciò che hanno da dire gli abitanti, è stato un ruolo cruciale nella costruzione di Babes in Bathers come una società di abbigliamento sportivo e personale» dice. «È importante per me imparare dalle comunità lo stile di vita attivo intorno a me, per migliorare ogni stagione e crescere con loro. Ogni anno cerco di andare in un posto, dove non sono mai stata prima, e di sentire a fondo la gente che ci nuota.»