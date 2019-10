Autunno di benessere alle Terme Euganee

Abano Terme – Prendersi cura di sé dovrebbe essere un piacere, prima ancora che un dovere. In questo autunno colorato vi portiamo allora a scoprire le Terme Euganee, un luogo magico nel Veneto in cui da più di tremila anni la bellezza del territorio si fonde con l’azione salutare delle sorgenti termali. Abano Terme, Montegrotto Terme, Galzignano Terme, Battaglia Terme e Teolo costituiscono tutte insieme il più grande polo termale d’Europa; non solo: alcuni alberghi qui dislocati sono stati riconosciuti DOC, accreditati di prima super dal Ministero della Salute e brevettati a livello europeo.

Tra questi, abbiamo scelto e provato per voi l’Hotel Abano Ritz, un cinque stelle che ci ha colpiti per la personalità originale e l’atmosfera accogliente, forte di un lungo passato nel settore turistico. La struttura è infatti in mano a Ida e Terry Poletto, due sorelle che derivano da ben quattro generazioni di donne e oltre cinquant’anni di storia, unite dalla passione per la salute, l’ospitalità, nonché l’amore per la propria terra.

«A differenza di altre realtà, la nostra possiede una personale sorgente di acqua ipertermale: se da una parte questo ci permette di offrire il massimo della qualità in termini di cure mediche, dall’altra implica grande impegno e dedizione – ci ha spiegato la Direttrice Ida Poletto durante la visita alle vasche in cui, con un lento procedimento di tre mesi, matura il fango poi utilizzato nei trattamenti – In passato abbiamo sperimentato altre formule, ma nessuna produceva lo stesso risultato. La natura ha bisogno del suo tempo, ma alla fine genera qualcosa di immensamente prezioso per il benessere psico-fisico, nel nostro caso con particolare efficacia in tutte le patologie legate a ossa e articolazioni».

Ospiti dell’Abano Ritz, ci siamo lasciati coccolare anche noi dal calore delle due piscine termali, una interna semi-olimpionica e una esterna con zone idromassaggio, a cui si aggiungono sauna, bagno turco e doccia emozionale per la coppia. Se la mattina solitamente è dedicata alle cure e al relax, il pomeriggio si possono visitare gli splendidi dintorni, immersi nel verde dei Colli Euganei. Tra le molte mete a portata di mano – Venezia compresa – ci sentiamo di suggerirvi il meraviglioso Giardino Storico di Valsanzibio, fatto costruire tra il 1665 e il 1696 dalla nobile famiglia Barbarigo per ringraziare Dio di aver scampato la peste. Qui viali lussureggianti, laghetti, boschi, fontane, statue, un labirinto e persino un’isola dei conigli accolgono il visitatore incantandolo attraverso la bellezza dei luoghi e il mistero del simbolismo nascosto dietro ad essi: un mix di natura ed elementi barocchi che non ha eguali nel mondo.

La sera potrete scegliere tra due ristoranti: il White Gloves, legato alla scelta soggiorno, in guanti bianchi e tavoli gueridon, oppure il Brutto Anatroccolo, ristorante à-la-carte dal design vintage con un menù che narra non solo il piatto, ma la passione di chi lo ha creato. Se tutto ciò non fosse abbastanza, il parco dell’Abano Ritz, un giardino di seimila metri quadri, è il fiore all’occhiello di un hotel ricco di storia e tradizione: è infatti davvero piacevole passeggiare in questa piccola oasi verde e blu di Abano Terme, per poi rifugiarsi in una delle 121 stanze, nessuna uguale all’altra.

«Ci piace dare ad ogni ambiente la propria personalità, modificando gli stili, gli accessori, a volte sbizzarrendoci con la fantasia – racconta ancora Ida Poletto – ad esempio, le venti special rooms, la cui realizzazione pratica si deve soprattutto al talento di mia sorella Terry, sono ispirate a un garage, a un ambiente shabby-chic, all’avanguardia o al contrario a determinati anni del secolo scorso. Inoltre, la nostra creatività si esprime anche nell’aver dato vita al Professional Voice Center, un centro benessere per i professionisti della voce e della parola».

Infine, ci teniamo a ricordare che l’albergo apre spesso le porte a chi non risiede in struttura per eventi musicali, culinari, letterari e di intrattenimento. Per coloro che invece volessero dedicare del tempo alla cura di sé, i pacchetti dell’autunno sono appena stati attivati, con offerte che vanno dal weekend ai quattro giorni fino alla settimana di benessere.

Informazioni utili

Abano Ritz Thermae & Wellness Hotel

Via Monteortone 19

35031 Abano Terme

Tel: +39 049 8633100

Web: www.abanoritz.it

Mail: abanoritz@abanoritz.it