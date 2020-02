Quali sono le auto più lussuose al mondo? Al di là dei gusti personali di ognuno, ci sono degli standard per definire un’automobile lussuosa. Non è certo solo il prezzo a contare, anche se rappresenta l’elemento più appariscente. E nemmeno la tipologia: tra le auto più lussuose al mondo, nel 2020, troviamo sia vetture dal marcato carattere sportivo, Suv ipertecnologiche, supercar che sembrano disegnate per la pista, berline che paiono case di lusso viaggianti. Con questo articolo iniziamo una serie di racconti veloci, ricchi di immagini, per guidarvi nel mondo delle supercar. Perché, anche se il portafoglio non le rende alla portata di tutti, è anche bello sognare, magari con quel magnifico “rombo” di Ferrari nelle orecchie o col velluto di una Bentley che vi accarezza la pelle.

Ferrari 812 Superfast

Come non iniziare questa guida con una Ferrari? Sarà che siamo italiani, ma le “rosse” ci fanno sempre battere il cuore un po’ di più di qualsiasi altra auto. La 812 Superfast, come suggerisce il nome, è un’autentica belva, veloce come dieci ghepardi. Qui il lusso lo dà la tecnologia, soprattutto sotto al cofano. “La Ferrari di serie più potente di tutti i tempi è anche una granturismo guidabile tutti i giorni”, afferma l’autorevole sito di automobilismo Alvolante.it Non devono quindi incutere timore il suo sontuoso 12 cilindri 6,5 litri capace di sviluppare 799 cavalli. Il massiccio utilizzo di elettronica e di ausili alla guida, dal differenziale autobloccante e-Diff ai controlli di stabilità, passando per le quattro ruote sterzanti, permette di domare con una certa tranquillità il mostro sotto al cofano. Quanto al look, la 812 Superfast è una sportiva puro sangue: è possibile renderla ancor più aggressiva scegliendo gli inserti in carbonio per la carrozzeria. Il prezzo? Si parte da 303.727 euro.

Zenvo Ts1 GT

Soltanto 15 esemplari prodotti, sotto al cofano una belva a otto cilindri biturbo, capace di sviluppare 1.100 cavalli. La Ts1 GT, prodotta dalla piccola casa automobilistica danese Zenvo, è il non plus ultra in fatto di supercar sportive di lusso e senza dubbio merita un posto sul podio delle auto più lussuose al mondo. Pare scontato sottolineare che questa auto offre prestazioni sensazionali, da togliere il fiato anche al pilota abituato alle supercar più spinte. I pochi fortunati che sono riusciti ad aggiudicarsene una hanno dovuto sborsare la bellezza di 1,8 milioni di dollari. Bazzecole vero?

Bentley Continental GT

Quando si parla di auto più lussuose al mondo lo storico marchio inglese Bentley è un caposaldo, nonostante la storia recente non sia stata delle più brillanti per la gloriosa casa fondata nel In questo articolo vi parliamo di una Bentley quasi accessibile come prezzo, la Continental GT. In questa vettura eleganza e sportività sono coniugate perfettamente all’insegna del lusso. E’ davvero raro trovare auto rifinite con la stessa cura riservata a questa potente berlina coupé dalle eleganti linee tipicamente britanniche. L’abitacolo della Bentley Continental GT è “un tripudio di pelli con impunture a vista, vero metallo e legno”, scrive una delle mie fonti preferite in fatto di auto di lusso. E sotto al cofano ruggisce, con altrettanta eleganza, un potente 12v da 5,9 litri da 635 cv capace di spingere la coupé made in UK ad oltre 333 km/h. Il prezzo? Da 204.000 euro.

