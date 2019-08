Aurora Ramazzotti: fisico mozzafiato e costume intero super super glam

Aurora Ramazzotti è una webstar da oltre un milione e mezzo di followers. Il suo successo ha tante ragioni: è spiritosa, auto-ironica, romantica, talentuosa. E anche bellissima. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo e magari seguire le orme della mamma.

Intanto, però, si diverte a condividere con i suoi tanti fan dei momenti di vita quotidiana, ordinari e non. Ci sono le vacanze con il fidanzato Goffredo e quelle con le amiche, le fatiche in palestra e i momenti più belli condivisi con la mamma e il papà. Il talento di Aurora sta nel saper raccontare il tutto in chiave ironica, la sua vera forza, insomma, è saper ridere di sé. È questo a renderla così amata dai suoi coetanei. Certo, la sua bellezza non passo inosservata, come in questo scatto pubblicato di recente, in cui Aurora si mostra in costume color ruggine, poco prima della piscina. Capelli sciolti, gambe lunghe, braccia toniche: il suo fisico è mozzafiato!

Come dicevamo, una delle cose che i fan apprezzano di più in Aurora Ramazzotti è la sua ironia. E infatti anche questo scatto è accompagnato da un altro decisamente esilarante. Dopo la versione sexy, infatti, si mostra completa di cuffia verde e ciabatte en pendant con il costume. «Andare in piscina Instagram vs. Reality. Detto tra noi credo che la cuffia verde fluorescente mi doni molto. E sì, l’abbinamento della ciabatta al costume era voluto. (Mentre mi facevo il secondo selfie è entrata una signora sulla settantina a truccarsi. Sembrava molto turbata dal fatto che mi stessi immortalando in quelle condizioni)», ha scritto come didascalia la bella Aurora.