Auguri Fabio Mancini, il top model italiano festeggia il suo compleanno tra colori, sorrisi e tradizioni “made in Messico”

Tanti Auguri Fabio!

11 agosto 1987. “A 32 anni oggi, mi siedo davanti ad uno specchio e mi guardo”. Inizia così il lungo post pubblicato su Instagram proprio l’11 agosto, dove Fabio Mancini si dedica; in occasione del suo trentaduesimo compleanno, una riflessione del tutto personale ed inedita, senza filtri. Un’analisi introspettiva, che fa celare molto di sé e delle sue emozioni più intime e nascoste, condivisa con i suoi numerosi followers, che sono da sempre pronti a seguirlo in ogni suo viaggio, in ogni sua nuova avventura.

Un festeggiamento inedito, tra le bellezze del Messico

Un festeggiamento inedito, in uno dei Paesi più belli del mondo, il Messico: tra Tulum, lo Yucatan e Playa Langosta. Impossibile non rimanere incantati davanti alle meraviglie della natura che ogni giorno, compatibilmente con la connessione Wi-Fi del luogo, Fabio Mancini ci ripropone attraverso Instagram stories e feed sempre accompagnati dalla sua perfezione estetica, come se fosse sceso dall’ Olimpo degli dei. Sempre impeccabile, in ogni sua foto, studiata nei minimi dettagli. In onore del suo compleanno, però, troviamo qualcosa di diverso, un messaggio dettato da un nuovo percorso interiore di cui sta prendendo consapevolezza il top model indiscusso di Giorgio Armani.

“La barba un po’ incolta come non l’ho mai avuta, un po’ trasandato e incomincio a parlarmi nel silenzio di una notte di estate, in solitudine in mezzo alla natura della riviera Maya. Quando arrivi a questa etá, inizi a parlarti di più dentro come non hai mai fatto prima e ripercorrere piano piano la linea sottile di tutta la tua vita”. Una vita, quella di Fabio Mancini, sicuramente non facile e delle più rosee, e che lo ha messo, da subito, a dura prova. “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. Eleanor Roosevelt aveva ragione. Fabio Mancini, infatti, ha sempre creduto nei sogni, sebbene abbia avuto una storia complicata alle spalle. Ha dovuto fin da giovanissimo “rimboccarsi le maniche” e fare sacrifici per andare avanti e garantirsi un futuro.

Cresciuto tanto in fretta. Forse più del dovuto. In una Milano che a detta sua faceva paura per due ragazzi poco più che adolescenti. Sempre insieme a suo fratello più piccolo, che definisce “una delle persone più importanti della sua esistenza “. Ma alla fine la vita gli ha sorriso. Grazie alla “fame” di riscatto. Grazie alla rivincita nei confronti della vita stessa, di ciò che aveva vissuto. Complici la voglia di lottare per un obiettivo specifico e una grande motivazione. Sempre a testa alta.

“Non è una vittoria, ma una rivincita”

Una delle eccellenze italiane nel fashion system internazionale, ma in primis, un ragazzo comune come tanti altri che ha creduto in se stesso e nelle proprie forze, superando sofferenze e difficoltà. Un punto di riferimento per tanti giovani che vogliono intraprendere una carriera nel modeling. “Non è una vittoria, ma una rivincita”. Fabio Mancini è l’emblema, prima che della bellezza italiana nel mondo, di come seminando il bene si ottenga ancora di più. E la fortuna, in questo processo, ti assista.

Ad oggi Fabio Mancini è l’icona della maison Armani per eminenza, da più di dieci anni sulle passerelle di Emporio e Giorgio Armani. Il top model italiano, inoltre, si interroga sul significato più vero di felicità e in che cosa consista essa stessa: “Ho tutto ..e allo stesso tempo non ho niente. A volte vorrei solo chiudere gli occhi e immaginarmi ancora bambino, ingenuo con la voglia di conquistare il mondo. Ora sto imparando come oggi a guardarmi più dentro, a parlarmi, spesso in silenzio e a guardare le mie paure e le mie fragilità più a fondo. A distinguere il bene dal male, nelle persone, amici parenti e conoscenti e a non aver paura di stare solo”.

Sicuramente Fabio Mancini, ci sta rendendo partecipi, attraverso questo post, di un nuovo cambiamento ed evoluzione. Una nuova alba alla quale si sta interfacciando. Noi di Luxgallery non possiamo far altro che augurargli il meglio! Tanti auguri di Buon Compleanno Fabio!

Redazione Luxgallery