La tuta, del resto, è sempre un’ottima soluzione quando si cerca l’illuminazione per l’outfit dell’ultimo minuto. Un capo super comodo e alla moda, che ha fatto impazzire numerose celebrità. Anche per la stagione autunnale, la jumpsuit torna più forte che mai.

Celebrità

La tuta perfetta da indossare la stagione autunnale, sceglietela bianca come ha fatto Ashley Roberts e mixatela con dettagli neri quali: cintura in pelle, pumps di vernice, uno zainetto e un paio di occhiali da sole scuri faranno al caso vostro. Per un tocco di glamour aggiungete degli orecchini e sarete pronte per sfoggiare un outfit da urlo. Le jumpsuit sono protagoniste ancora una volta dello street style non sono solo tra le modelle ma soprattutto le it girl, italiane e non, che hanno fatto della tuta il centro magnetico dei propri look sia giorno che da sera. Un capo passpartout incredibilmente versatile, che non ci lascerà per tutta la stagione fredda.

Must have

Si aggiudica il titolo di capo più importante dell’Autunno 2019, la jumpsuit. I motivi? Infiniti. Una tuta a palazzo, una tuta scollata dietro o una tuta lunga monospalla sono già dei look fatti e finiti ai quali vi basterà aggiungere solo un paio di accessori per renderla unica e fare del vostro stile una vera e propria fonte di ispirazione. Anche le Star non possono fare a meno di indossarla, da quella glitterata della top model, Kendall Jenner a quella bianca super basic dell’attrice Ashley Roberts. Mai più senza una jumpsuit, se siete delle vere vittime del fashion, non potete fare a meno di averla nel vostro guardaroba.