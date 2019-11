Ashley Graham è una ragazza curvy certificata, ma proprio in tutti i frangenti della sua vita, e questo include i suoi allenamenti. La modella 31enne ha recentemente condiviso uno snippet della sua routine prenatale di fitness, noi pigri troviamo che sia decisamente intensa. Una grande forza di volontà che non viene spazzata via, nonostante aspetti il suo primo figlio con il marito Justin Ervin.

Ashley e la festicciole per il bimbo in arrivo

Sappiamo quindi che Ashley Graham tra poche settimane, darà alla luce, il primo figlio, e che in occasione dei Vogue Fashion Fund Awards 2019, ha scelto di indossare un tubino super aderente che metteva in risalto il pancione. Un capo di abbigliamento che ha chiaramente sbancato al botteghino, facendo subito sold out ovunque. Ma Ashley Graham non ha ancora smesso di stupirci, perché in questi giorni ha deciso di andare ben oltre il semplice baby shower! Ma raccontiamo con ordine, partendo dalla spiegazione del suddetto termine inglese “baby shower”, cos’è? Il Baby Shower non è nient’altro che una festa in onore della mamma in attesa e del suo bebè. Un evento a cui invitare amici e parenti e, perché no, in cui ricevere una vera e propria pioggia di doni per il bimbo che arriverà e per i suoi genitori.

La modella 32enne si è unita ai propri cari presso The Foundry a New York per celebrare quindi l’imminente arrivo del pargolo. Ma non era il tipico Baby Shower, come Ashley non era la tipica mamma in attesa, brillava in un abito rosso Victor Glemaud. L’organizzazione è stata davvero una genialata, poiché gli ospiti potevano farsi tatuaggi, piercing all’orecchio e manicure. Sono stati anche invitati a decorare tutine per bambini che saranno donate alle famiglie bisognose. «Grazie mille. Questo è un evento più in grande del nostro matrimonio», ha detto Ashley, parlando alla folla. «Questo è come il Natale!». Alcuni dei partecipanti alla baby shower hanno aggiunto l’hashtag #BabyErvin ai loro post sull’evento, ma nessuno ha rivelato quale potrebbe essere il nome ufficiale. Dovremo avere pazienza e aspettare la sua nascita… che curiosità!