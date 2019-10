Ashley Banson si tinge i capelli e li taglia in uno shaggy bob

Ashley Benson si sta immedesimando appieno nel clima da maglione che si fa largo in questa stagione. Per i fanatici delle bionde, arriva quindi una brutta, bruttissima, notizia. Il nuovo colore dell’attrice non è più miele e camomilla, ma sa più di cioccolata calda e ci ha così portati a saltare dentro tendenza dei capelli castani in autunno. La Benson ha debuttato col suo nuovo look lunedì, tramite un selfie di Instagram insieme all’attore Remi Franklin. Una cosa di cui ci siamo accorti è di come il nuovo colore scuro faccia risaltare completamente l’azzurro nei suoi occhi. Dopo essersi impegnata con un chiarissimo shaggy bob a settembre, il nuovo look da bruna di Benson ci fa riscaldare all’idea dell’autunno.

Qualcuno chiami Cara Delevingne, la sua fidanzata ha un nuovo taglio di capelli sexy e il suo aspetto è da tigre!

In un post di Instagram di mercoledì, la star di Pretty Little Liars ha rivelato il suo lob elegante e sofisticato, è stato disegnato dal parrucchiere Marc Mena. Il “Clavicle Lob”, come lo chiama Mena, prende il classico pallonetto e aggiunge un tocco di estensioni a strati che completano il colore naturale dei capelli dorati di Ashley Benson. Tutto ciò porta lo stile ad un livello altissimo e tutto suo. La Benson ha continuato a mostrare il suo nuovo lato romantico nelle sue storie di Instagram, e lo sguardo è arrivato diretto e preciso, contornato da biondi e tostati capelli.

Il bob, noto anche come shaggy bob, è diventato quasi classico come il bob perché «offre alle donne una tale incredibile versatilità da non pentirsi di aver tagliato ancora e ancora». Ha dichiarato Mark Townsend, parrucchiere delle star e ambasciatore del marchio Dove. «Ultimamente, stiamo vedendo un bob leggermente più lungo – da due a tre pollici sotto la clavicola. Sei in grado di fare così tante acconciature diverse con questa lunghezza e ci sono abbastanza capelli che puoi ancora tirare fuori davvero grandi code di cavallo e treccine».