Stiamo per immettervi nel fantastico mondo dei capelli Ash Brown. Il colore perfetto dedicato a tutte le donne già castane che vogliono donare lucentezza ai propri capelli senza avventurarsi nei toni del biondo. Questa determinata tinta castano cenere è davvero poco invasiva e non risulterà chissà quanto discostante dal castano naturale.

Una tinta caratterizzata da riflessi neutro-freddi, con delle venature impercettibili che virano al grigio. Sicuramente una super dote della tinta Ash Brown è che sta bene praticamente a tutti. Unico piccolo trick che vale nella vita in generale: basta tener conto delle proprie caratteristiche, colore degli occhi e della carnagione, per centrare in pieno la sfumatura adatta. Stringi stringi, così come suggerito dalla traduzione del nome, questa tinta si riferisce al castano cenere. Si può optare per una tinta a tutta chioma o, the best is yet to come, soltanto per alcune ciocche, così da creare movimento rendere meno piatto il colore dei capelli evitando così un cambiamento totale.

Ash Brown, è arrivato il nuovo trend-capelli dedicato alle chiome castane

I capelli Ash Brown, illuminano e sono zeppi di riflessi che non virano mai ai toni caldi del nocciola o del rame, bensì si concentrano sull’infinita palette neutro-fredda del cenere fino ad arrivare ai grigi. Se si parte da una base naturale di castano, i capelli Ash Brown sono assolutamente una scelta da contemplare. Anche perché è di opinione ormai diffusa che la versatilità dei capelli castani non sia un’opinione. Questo trend dedicato a chi ha una chioma castana si adatta a tantissime carnagioni diverse, sia alle più chiare che alle medio-scure. Come già scritto basterà individuare la giusta punta, affidandosi ad un esperto colorista. La tecnica prescelta alla messa in posa dei capelli Ash Brown è quella del balayage, che esalta il movimento e rende il risultato naturalmente ricco di riflessi.

