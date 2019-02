Artistar Jewels è un progetto del gruppo Prodes Italia che opera da anni nel settore dell’alta gioielleria, considerato un punto di riferimento per artisti, designer del gioiello contemporaneo e operatori del settore. Ad esporre sono circa 170 progettisti internazionali, giudicati da una giuria di esperti. L’evento internazionale dedicato ai body ornament, è giunto ormai alla sesta edizione, per la prima volta si terrà a Palazzo Bovara in Corso di Porta Venezia a Milano dal 19 al 24 febbraio 2019. L’intero palazzo sarà dedicato in maniera esclusiva alla esibizione degli artisti con oltre 700 mq di esposizione, la maggior parte dei gioielli sono stati creati per l’occasione e mai esposti prima al pubblico.

In cosa consiste l’evento Artistar Jewels 2019

Si tratta di un momento fondamentale per Milano, una settimana in cui la città è al centro dell’attenzione mediatica e visitata da circa 90000 buyer internazionali per la Fashion Week. Un’occasione speciale per entrare in contatto il mondo della moda e dei gioielli. La novità più importante dell’edizione 2019 è la creazione di un network commerciale che si espande poi in tutto il mondo. Fino al 2018 i partecipanti hanno esposto i propri gioielli solo all’interno di alcune gallerie a livello europee, ma grazie oggi alla partnership e con alcune realtà commerciali, i designer di gioielli hanno la possibilità di avere i propri pezzi all’interno di punti vendita sparsi oltre Europa. L’obiettivo è quello di incentivare l’artigianalità in un mondo dominato dalla tecnologia. Nel mondo dei gioielli si sa, l’immagine ha un ruolo fondamentale, quindi è di vitale importanza trasmettere la bellezza e la qualità del prodotto attraverso campagne pubblicitarie. Infatti, vengono effettuate foto di ciascuna creazione e successivamente consegnate a ogni partecipante, che può utilizzarle per divulgarle a suo piacimento sui social e non solo. Tutti i gioielli presenti alla mostra saranno poi in vendita sul sito e-commerce www.artistarjewels.com.

Gli artisti di Artistar Jewels 2019

È ufficialmente aperto il bando per partecipare alla sesta edizione di Artistar Jewels, parteciperanno all’evento artisti importanti del settore moda e gioielli, questa giuria di esperti selezionerà 10 artisti che si aggiudicheranno importanti riconoscimenti quali: uno shooting dedicato alle loro creazioni e pubblicate all’interno del volume speciale Artistar Jewels 2019. Il libro, sarà edito dalla casa editrice Fausto Lupetti, e poi successivamente spedito a oltre 5000 addetti del settore. L’evento conta anche una partnership con la SIERAAD Art Fair di Amsterdam. Gli artisti che parteciperanno all’evento sono: Catherine Marche Fine Jewellery, SENEM UNAL ,Cristiana Turano, Campello Giovanna Bellini, KATRIN PUJIA, Andrea Zanierato, Victor Rodriguez, Piumadaquila Stefania Bruno, Malvina Ballabio, Romolo Palmarin e molti altri. Sicuramente è un evento da non perdere per gli appassionati del settore e non solo.