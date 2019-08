Color Sketcher è il nuovo colore satinato multiuso di Giorgio Armani per labbra e guance. Semplice ed elegante sia nei colori che nell’applicazione, Color Sketcher è uno strumento basilare per il make-up on-the-go. La sua formula miscelabile a prova di errore, il formato a matita twist-up che non si tempera e le sfumature monocromatiche, danno la libertà di disegnare un look che esalta la bellezza naturale. Il gesto artistico e unico di Color Sketcher permette una nuova libertà di espressione per il proprio look.

Sketch: l’essenza dell’espressione

Libero, espressivo e intuitivo, lo schizzo trasmette, soprattutto nelle linee iniziali, la visione di un artista. Color Sketcher prende spunto dallo schizzo quale base del processo di design, reinterpretando la matita dell’artista come uno strumento per il make-up, il volto, invece, come tela. Color Sketcher permette di disegnare un look monocromatico sulle labbra e sulle guance, nei toni naturali che esaltano la bellezza di ogni donna.

Applicazione semplice on-the-go

Color Sketcher scivola senza sforzo su labbra e guance con una texture confortevole, liscia e cremosa, per una finitura satinata. La forma appuntita consente un’applicazione semplice e intuitiva sulle labbra, per creare facilmente la bocca perfetta sia durante la routine di trucco completa al mattino che on-the-go, durante una giornata piena di impegni. La matita è altrettanto adatta per colorare le guance, con sfumature che si possono mescolare e stratificare all’infinito ottenendo la profondità di colore desiderata. Color Sketcher si presenta in un elegante astuccio nero lucido con meccanismo twist-up e twist-down, in modo che non sia mai necessario un temperamatite.

Toni monocromatici

Ispirandosi alle tonalità organiche, Color Sketcher è disponibile in dieci sfumature sofisticate nei colori della terra, per un look monocromatico naturale. Morbidi beige, marroni e prugna espressivi, rosa delicati, naturali: colori che trasmettono un’eleganza discreta.

Sfumature beige

#1 seppia

#2 amaretto

Sfumature marroni

#3 scarlatto

#4 terra

Sfumature rosa

#5 taupe

#6 nuda

#7 dragee

#8 dolci

Sfumature prugna

#9 auburn

#10 wine