Ieri 17 giugno 2019 Giorgio Armani ha presentato la collezione Emporio Armani Primavera/Estate 2020 durante la Milano Fashion Week dedicata alla Moda Uomo. In passerella anche i campioni olimpici e paralimpici che verranno vestiti proprio dallo stilista durante i prossimi Giochi di Tokyo 2020.

Parola d’ordine: alternativo

La collezione Emporio Armani 2020 è piena di elementi innovativi e alternativi. A partire da un luccichio inedito che accende i tessuti delle giacche leggere e degli spolverini: “L’uomo deve brillare, dice Giorgio Armani “. I colori utilizzati si discostano dai classici colori quali grigio, nero e blu. Gli abiti si tingono di verde e arancione, per non parlare dei materiali come il pvc, che si abbina al denim.

Giacche destrutturate e pantaloni a palazzo, camicie con coulisse all’orlo, e completi di camoscio lavato. Per quanto riguarda gli accessori: sneakers con suola massiccia, grandi borse a mezzaluna, marsupi-obi portati in vita come cinture e bretelle con moschettoni.

Tokyo 2020

Una collezione alternativa quella di Emporio Armani, ma piena di significato. Al termine della sfilata, una grande bandiera italiana si è accesa al centro dell’Armani teatro sulle note di “Love Is in the Air”, sono usciti in passerella 20 atleti olimpici e 9 paralimpici di varie discipline, dall’atletica al canottaggio, che prenderanno parte ai prossimi giochi. Per gli atleti che rappresenteranno l’Italia a Tokyo, Giorgio Armani ha disegnato tute e maglie sportive blu notte su cui spiccano i colori della bandiera nazionale. All’interno del colletto delle polo e delle t-shirt è riportato l’inizio dell’inno di Mameli, mentre l’intera strofa è stampata all’interno di giacche e di felpe.