“Prima era un problema, adesso so accettare i complimenti”. Così si propone, in una veste sensuale più che mai, la cantante Arisa; attraverso delle foto che lasciano ben poco spazio all’immaginazione. È, in prima istanza, un messaggio di body positive quello che lancia Arisa dal suo profilo Instagram. La cantante mostra il suo seno ma l’intento non è egocentrico. Il suo è un messaggio di accettazione di sè, con i propri pregi e difetti: “Da piccola era un grande problema, adesso trovo deliziose le smagliature. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno”.

Arisa celebra i propri pregi e difetti su Instagram: scatti sfuocati in cui la cantante appare in reggiseno

La cantante Arisa ha pubblicato sul suo profilo Instagram nelle scorse ore alcuni scatti sfuocati in cui la cantante appare in reggiseno e mostra all’obiettivo della fotocamera il suo seno. Una sequenza di immagini per domandare ai propri follower: “Vi piacciono le mie t***e?”. Una frase diretta e irriverente. Fulcro di un’argomentazione ben più profonda incentrata sull’accettazione del proprio corpo, con pregi e difetti. “Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa”, ha scritto Arisa.

L’arte di provocare tipica dei social network. La cantante lancia un messaggio di body positive

Arisa non è nuova a provocare e allo stesso tempo scuotere prepotentemente gli animi dei suoi follower attraverso foto piccanti e messaggi precisi. Voglia di apparire ma anche di raggiungere un più ampio pubblico con messaggi che vanno al di là delle mere apparenze superficiali. Parole per aprire un più ampio discorso sull’importanza di avere una persona accanto che ti apprezzi per quella che sei: “Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea (il fidanzato e manager, ndr) adora la mia pancia e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo. E non parlo solo di un ipotetico partner”. Arisa, come sempre, si è donata al pubblico di Instagram senza filtri e barriere. Libera di osare.