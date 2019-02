Tatuaggio sbagliato per Ariana Grande: non è mai consigliabile tatuarsi in un altra lingua se non si è sicuri della traduzione!

Pare che Ariana Grande, attrice, cantante e compositrice statunitense, classe 1993, si sia fatta tatuare sul palmo della mano. Fin qui niente di strano, non è un parte del corpo nemmeno troppo inusuale. Ma non è stata la parte del corpo a suscitare stupore ed incredulità tra i fan della cantante, bensì il tatuaggio in sé.

L’intenzione di Ariana Grande era quella di farsi tatuare in giapponese il titolo di una sua hit: 7 rings. Purtroppo però le cose non sono andate per il verso giusto. Quando la star dei teenager ha postato su Instagram la foto del proprio palmo della mano con impresso il tatuaggio (foto adesso cancellata), è stata letteralmente sommersa dai commenti e dalle mail dei fan giapponesi. Tutti preoccupatissimi ed impegnati a segnalarle l’errore. Infatti, sul suo tatuaggio non risultava esserci scritto in giapponese “7 rings”, bensì “grigliata BBQ”. Questi, ahimè, sono gli orrori nei quali si può incorrere se non si conosce una lingua straniera, soprattutto se la lingua in questione è complessa come il giapponese. Ma la gaffe di Ariana Grande non è finita qua.

La cantante ha infatti deciso di farsi aiutare da un tutor madrelingua giapponese per provare ad aggiustare il pastrocchio. La scorsa notte infatti è stata trascorsa da Ariana in compagnia del tatuatore. La storia però ha dell’incredibile, poiché nessuno pare aver tenuto presente che i caratteri giapponesi si leggano dall’alto verso il basso e da destra verso sinistra, ed il carattere giapponese che è stato aggiunto per riparare al danno, è stato impresso sotto a quello fatto il giorno prima, rendendo la traduzione della frase ulteriormente sbagliata.

Adesso il tatuaggio significa… rullo di tamburi… “dita BBQ giapponese”. Un trauma dietro l’altro per Ariana.