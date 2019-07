Dire che Ariana Grande abbia avuto un anno di successo è un eufemismo: con “Thank U, Next” la cantante ha battuto i record nel mese di febbraio per avere ottenuto il più veloce top 40 con il suo CD da 11 tracce. Nel mezzo di questo caos, Ariana Grande è la cover star di agosto di Vogue, per il quale ha rilasciato una candida intervista ed ha parlato del suo anno sulle montagne russe fatto di vittorie professionali ma anche di alcune difficoltà personali. Sotto, #4 cose che probabilmente non sapevi di Ariana Grande.

#1

Nonostante la sua voce meravigliosa, Ariana Grande non ha ricevuto una formazione vocale canonica. «Ho suonato il corno francese per qualche anno, ed è qui che ho imparato molto sulla teoria della musica. Suono un po’ di pianoforte a orecchio, ma non ho mai ricevuto lezioni di canto da ragazzina». L’abilità di Ariana Grande nell’imitazione delle voci dei cantanti, tuttavia, non è una coincidenza: «Crescendo, ascoltavo sempre Whitney Houston e la colonna sonora di The Bodyguard.»

#2

Ariana è cresciuta in una famiglia di personaggi che si son sempre divertiti ad accettare la propria stranezza. «La mia famiglia è eccentrica, e strana, e forte e italiana» ha detto la Grande a Vogue. «C’era sempre questo fascino per il macabro. Mia madre è goth. Tutto il suo guardaroba è simile a quello di Cersei Lannister. Non sto scherzando.»

#3

Quando il fratellastro di Ariana Grande, Frankie (anche lui un musicista di successo) si rivelò essere gay, la cantante cominciò a mettere in dubbio i principi della sua fede. «Quando a mio fratello fu detto che Dio non lo amava, io pensai: “Ok, non va bene” mi dissi.» La sua esplorazione spirituale alla fine la portò alla religione Kabbalah.

#4

Dopo aver tinto i capelli di rosso ciliegia per il ruolo di Cat Valentine nella sitcom di Nickelodeon Ariana Grande ha rivelato essere stata costretta ad indossare extension poiché la tinta le aveva arrecato non pochi danni. «Alcune persone mi prendono in giro per i miei capelli, ma non so chi siano quelle persone, non le conosco. Quindi non mi importa». Inoltre riconosciamo tutti come la sua acconciatura a coda di cavallo sia diventata una firma distintiva.