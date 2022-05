Arborina Relais, un design boutique hotel immerso nelle vigne delle Langhe

Arborina Relais, un piccolo design boutique hotel immerso nelle vigne, tra filari di viti ed alberi secolari, ed affacciato sulle dolci colline del Barolo. Un vero angolo di benessere, un luogo in cui rigenerarsi nel silenzio della natura e assaporare la ricchezza enogastronomica delle Langhe, patrimonio dell’UNESCO.

Un soggiorno in Langa è sinonimo di natura, enogastronomia e, soprattutto, quiete e relax. Il luogo perfetto per dedicarsi al benessere di corpo e mente. Immerse tra le vigne, le Suite Arborina sono concepite per offrire il massimo comfort e far godere del paesaggio mozzafiato della valle del Barolo, grazie alla vetrata panoramica di cui sono dotate tutte le stanze.

La SPA Arborina offre una vasta quantità di esperienze, rituali e trattamenti rigeneranti, tutti a base di prodotti e materie prime del territorio, come le piante aromatiche, la rosa damascena, i vinaccioli

d’uva e le nocciole di Langa. Tutti prodotti naturali firmati LeLang.

All’interno del relais, Osteria Arborina, una stella Michelin, accompagna gli ospiti alla scoperta delle ricchezze enogastronomiche del territorio, e non solo. Alla guida del fine dining lo chef Giuseppe Lo Presti.

La filosofia dello Chef, di origini toscane, si basa sulla semplicità e sul ricordo partendo dal territorio delle Langhe, in particolare dalla terra del Barolo, un simbolo, un’identità, un connubio di ingredienti su cui lavorare. Ed è proprio dal Barolo che lo chef ha sviluppato la nuova Carta del fine dining. Local ed influenze del passato si incontrano in una proposta essenziale, emozionante e concreta.

“La mia filosofia è sempre legata al ricordo e al territorio in cui sono; un mix di tradizione, contaminazione delle mie origini, la Sicilia, e della regione da cui provengo, la Toscana. Nella nuova Carta ai Osteria Arborina ci sarà tanto Piemonte ma con influenze toscane e

siciliane”.

Un’identità forte costruita su territori e su ingredienti eccellenti locali che ben dialogano fra loro in una proposta culinaria dai sapori riconoscibili, essenziali ed avvolgenti.

Con la stagione estiva, Arborina Relais apre anche la terrazza, con meravigliosa vista sui vigneti del Barolo. Un bistrot contemporaneo con una proposta smart ma sempre di altissima qualità firmata dallo chef Lo Presti.

Arborina Relais è un’oasi di bellezza dove rigenerare corpo e spirito nella Bellezza della Terra del Barolo.