Nel nostro guardaroba estivo non devono mancare i colori accesi, ma quest’anno sembra che l’arancione abbia avuto la meglio su tutti gli altri. Da Fendi a Valentino, anche gli stilisti non hanno dubbi: l’arancio è il colore di tendenza per l’estate 2019.

Anche le star non possono fare a meno di indossarlo, dalle mini gonne a quelle maxi, ai pantaloni palazzo, l’importante è avere un capo di questo colore nel nostro guardaroba.

Arancione mania

Già in passato le star avevano deciso di indossare questo colore, l’arancione è una nuance positiva, allegra, giocosa, e super super vitaminica, che ci mette di buon umore all’istante. Impossibile non ricordare l’orange total look della bellissima Anne Hathaway, gonna, camicia e pumps suede.

Anche la super energica Rihanna, aveva optato in passato per un total look color arancio.

L’iconica Victoria Bekcham invece, decide di optare per un mix and mach, camicia carta da zucchero e pantaloni palazzo arancioni.

E infine la piccola di casa Kardashian, Kylie Jenner, sempre al passo con le tendenze 2019, decide di indossare una tuta corta con short color arancio fluo.

Arancione colore estate 2019: i capi must have

Per essere al passo con le tendenze estate 2019. È necessario avere nel nostro guardaroba, almeno uno di questi capi:

Sandali arancioni contraddistinti da listini sottili oppure col cinturino alla caviglia e il tacco comodo, come insegna Versace.

Abiti in pizzo. Se indossare l’arancio è già di per sé un’affermazione di personalità, puntare sul pizzo color arancio potrebbe essere difficile, ma non impossibile. Considerato che durante il giorno non sfiliamo sulla passerella, meglio non rischiare un capo effetto vedo non vedo.

La gonna midi o maxi. Tra le primizie di stagione, la gonna midi arancione fa gola agli stilisti. Dai modelli asimmetrici a quelli plissettati, fino alla versione avvitata in seta.