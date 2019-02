Aqua Crua a Barbarano Vicentino: chef Giuliano Baldessari presenta il nuovo menu “Frammento”

Due nuovi momenti gourmet al ristorante Aqua Crua a Barbarano Vicentino, Vicenza. Lo chef Giuliano Baldessari presenta “Frammento”, il menu business lunch per la pausa pranzo di giovedì e venerdì mentre nel weekend l’appuntamento è con “La Colazione Gourmet”.

«I due nuovi appuntamenti di Aqua Crua – spiega Giuliano Baldessari – nascono dalla voglia di far vivere appieno all’ospite l’esperienza di Aqua Crua, ma in modo diverso.

Frammento è la proposta perfetta per un business lunch in cui si ricercano degli ottimi piatti in una pausa pranzo più rapida, o per chi vuole approcciarsi alla nostra cucina per la prima volta. La Colazione Gourmet è invece il tassello che ci mancava, un appuntamento particolare, per regalarsi un modo speciale di iniziare la giornata durante il fine settimana».

Frammento comprende due piatti a scelta tra sette proposte che variano di settimana in settimana e che vengono selezionate da Baldessari dalla carta di Aqua Crua.

Il menu business lunch è disponibile su prenotazione al prezzo di 45 euro e tra le portate a scelta sono previsti due antipasti, due primi, due secondi e un dessert.

La Colazione Gourmet si può gustare invece il sabato e la domenica mattina dalle 8.00 alle 10.30 solo su prenotazione al prezzo di 35 euro.

Tutti i giorni della settimana il ristorante rimane invece aperto dalle 8.00 alle 10.00 per proporre ai suoi clienti la colazione al banco: un momento per gustare caffè espresso e brioche prima di iniziare la giornata.

Scoprire e vivere la cucina del rinomato ristorante stellato veneto con due proposte veramente gustose.