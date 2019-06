Aperitivo in hotel ma vista lago: a Como, tra le destinazioni più ambite dagli stranieri

Estate, voglia di vacanza, relax, sole ed aperitivi. Aperitivi al mare? O al lago?

Io vi porto sul Lago di Como, oggi tra le destinazioni italiane più gettonate ed ambite dagli stranieri. E proprio sul famoso “Lario”, il cocktail bar torna protagonista all’interno di strutture hotellerie: dal Vista Palazzo Lago di Como al Grand Hotel Tremezzo passando per l’Hilton Lake Como, Il Sereno e il Mandarin Oriental – Lago di Como.

Il momento aperitivo torna ad essere d’eccellenza e si racconta nelle creazioni di qualità nei lounge bar di grandi alberghi di lusso del LakeComo.

Infinity Bar

E’ sicuramente il lounge bar più suggestivo nel centro di Como. Situato al rooftop del Vista Palazzo Lago di Como, l’unico 5 stelle lusso della città, l’Infinity Bar propone una carta dei cocktail ispirata al lago e alla sua storia. Studiata dal bartender Alessandro Rabolini valorizza con eleganza e gusto grandi classici e proposte contemporanee studiate ad hoc.

Accampagnano i drink, finger food realizzati espressi dalla cucina del Sottovoce Ristorante alla cui guida lo chef comasco Stefano Mattara. Un aperitivo di grande classe “vista” lago.

CO.MO Bar & Bistrot

CO.MO Bar, il lounge bar del nuovo Mandarin Oriental – Lago di Como a Blevio. In un contesto elegante, il CO.MO, aperto tutti i giorni, in estate si trasferisce nel parco dell’hotel. Nel giardino del luxury hotel, vista lago, lo scenario perfetto per godersi un aperitivo al tramonto o un drink dopo cena.

Berton al Lago

A Torno, caratteristico borgo situato sulla sponda orientale del ramo di Como, fa capolino Il Sereno, luxury hotel di design che accoglie il ristorante Berton al Lago, 1 Stella Michelin, e un esclusivo lounge bar. Qui, il giovane bartender comasco Marco Gheza stupisce con drink ispirati alle sue personali esperienze o a storie del lago. Una drink list essenziale ma di grande qualità. Ottima selezione di vini al calice e bottiglie. Un aperitivo “italian style” da godere in totale relax.

T-Beach

A piedi nudi in spiaggia… Al mare? No a T-Beach, la “spiaggia” del Grand Hotel Tremezzo a Tremezzo. T-Beach, il luogo ideale per sentirsi come al mare stando al lago. Sabbia autentica tra ombrelloni e chaise longue: ecco la T-Beach, la spiaggia privata del Grand Hotel Tremezzo affacciata sul Lago di Como proprio di fronte al borgo di Bellagio.

Il bar propone un’ottima selezione di champagne o cocktail classici per un aperitivo godendosi il tramonto.

Terrazza 241

Terrazza 241 il rooftop bar di Hilton Lake Como, una terrazza con infinity pool e lounge bar. Lo spazio, che si sviluppa sia all’interno che all’esterno, gode di un panorama unico vista lago. Uno “speciality bar” che propone drink realizzati da bartender, vini e Champagne delle migliori selezioni e finger food dalla cucina. La Terrazza 241 ha lanciato lo “sharing menu”: gli ospiti possono degustare porzioni di 1/3 per piatto accompagnati da signature cocktail o da un calice di vino.

