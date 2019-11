William e Kate premiano l’italiana Antonella Fresolone come governante più leale della corona

Antonella Fresolone, governante di lunga data del duca e della duchessa di Cambridge, William e Kate, ha ricevuto uno speciale gong martedì a Buckingham Palace, quando è stata decorata con la medaglia vittoriana reale. La signorina Fresolone ha ricevuto l’onore nientemeno che dal principe William, che ha guidato la cerimonia di investitura nell’iconica sala da ballo del palazzo.

Antonella Fresolone tiene alto lo spirito tutto italiano della cura della casa

La medaglia vittoriana reale fu istituita per la prima volta dalla regina Vittoria nel 1896. Come parte del Royal Victorian Order, è una ricompensa per il servizio personale al sovrano o alla famiglia reale ed è il dono personale del monarca. La medaglia ha tre livelli: bronzo, argento e oro. Miss Antonella Fresolone è stata nominata medaglia d’argento onoraria. La governante si unì alla famiglia reale di Cambridge nel maggio 2013. Appena due mesi prima che William e Kate accogliessero il loro primo figlio, il Principe George, a luglio. La signorina Fresolone aveva già lavorato per la regina per diversi anni a Buckingham Palace. Antonella ha iniziato a lavorare per i Cambridges poco prima della nascita del Principe George, e li ha serviti da quando entrambi vivevano ad Anglesey, nel Galles.

Quando Kate e William tornarono a Londra qualche anno fa, iniziò a lavorare a Kensington Palace e nella loro casa di campagna di Anmer Hall a Norfolk. Prima di ciò, ha trascorso 13 anni a Buckingham Palace ed era una delle domestiche senior della regina, secondo il Daily Mail. È una gran lavoratrice, che mantiene le case di Cambridge «luccicanti, con cuscini imbottiti e candele accese, come un hotel a cinque stelle». Riporta così la pubblicazione del Daily Mail. Antonella adora anche i bambini di Cambridge! Il giornale riporta anche che è nota per aver fatto regali di compleanno a George, Princess Charlotte e Prince Louis. Siamo felici di sentire che i Cambridges hanno fatto un gesto così adorabile per una persona dolce che li apprezza davvero.