Anne Hathaway, star della serie romantica di Amazon Prime Video, Modern Love, è diventata rossa. Il suo è uno dei colori di tendenza che ci accompagnerà per tutto l’autunno 2019. Il colore rosso, quello delle foglie quando cadono. Siete pronte a diventare delle ginger girls?

Ginger girl

Il rosso è, a livello percettivo, un colore di capelli magnetico, seducente e raro, fortemente radicato ad un’idea di temperamento super energico, come quello dell’attrice Anne Hathaway. I ginger hair saranno la tendenza capelli più bella dell’Autunno 2019. Il primo passo da fare per capire che rosso puoi portare meglio è essere consapevole del tuo sottotono di pelle: perché in base al fatto che tu abbia un sottotono caldo o freddo, potrai scegliere una sfumatura di rosso caldo oppure una sfumatura più fredda. Chi ha un sottotono più caldo, può puntare alle sfumature di rosso calde sono il rosso rame, il biondo rame e il castano rame, sfumature di rosso che contengono il giallo e l’oro, chi invece ha un sottotono freddo può puntare a rosso arancio,rosso fucsia, rosso bordeaux fino ad arrivare ai rossi viola.

Rosse naturali VS rosse tinte

L’attrice Anne Hathaway ha deciso di cambiare look e puntare sui ginger hair, ma molto attrici prima di lei, avevano scelto questo colore, come segno distintivo della loro carriera, a partire da: Christina Hendricks, Emma Stone, Julia Roberts, Debra Messing, e Rita Hayworth. Invece, c’è chi rossa ci nasce come: Julianne Moore, Jessica Chastain, Nicole Kidman, Amy Adams. Accessi e brillanti, i capelli rossi hanno sfilato anche sulle passerelle dei maggiori stilisti: da Gucci si è visto un rosso profondo a Max Mara, insomma anche il mondo della moda, non può fare a meno di indirizzarci sul rosso. Allora cosa stiamo aspettando? Se vogliamo essere al passo con le tendenze Autunno 2019, non ci resta che tingere i capelli.